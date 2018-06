Száz millióval tartozik az EP-nek a szélsőjobbos politikus

A jelek szerint az EU-szkeptikus politikusok előszeretettel szívják le az európai közösség pénzét, és a művelet sikere érdekében csalástól sem riadnak vissza.

A francia Nemzeti Front, a nemrég önmagát Nemzeti Összefogássá átkeresztelő párt hosszú évek óta belpolitikai céljaira használja az európai parlamenti képviselői jogokból származó juttatásokat: a legújabb uniós bírósági állásfoglalás szerint Marine Le Pennek 300 ezer eurót (mintegy 97 millió forint) kell visszafizetnie az Európai Parlament kasszájába, írja a hvg.hu.

Mindezt azért, mert egyik francia, pártbeli tisztségviselőjét és egyik testőrét is európai parlamenti asszisztensként tüntette fel a hivatalos nyilatkozatokban. Holott a szóban forgó személyek soha nem jelentek meg sem Brüsszelben, sem Strasbourgban, tehát az európai parlament központjaiban. A procedúra már két éve elkezdődött, amikor a csalás gyanúja először felvetődött. Sőt, a francia hatóságok is górcső alá vették az akkor Nemzeti Frontnak nevezett párt finanszírozását – uniós forrásokból. Vagyis Le Pen asszony, mint annyi más euroszkeptikus szöveget nyomó pártvezető, például a Brexit mellett kampányoló brit képviselők, valójában az EU-s pénzekből működtették pártjukat, miközben „élet-halál harcot” hirdettek Brüsszel ellen.

A francia Nemzeti Front nem kapott hitelt francia bankoktól, csak Putyinban bízhatott, és meg is kapta a pénzügyi mentőövet egy orosz banktól. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy szinte valamennyi francia politikai párt és prominens személyiség visszaélt a parlamenti asszisztensek honorálására juttatott kerettel: a családtagoknak osztottak szét, vagyis a saját zsebükbe tették. Ebbe bukott bele a tavalyi elnökválasztás mérsékelt jobboldali jelöltje, Francois Fillon is. De vissza Marine Le Penhez. A most hozott, de még megtámadható európai bírósági döntés szerint csak 300 ezer eurót kell visszafizetnie. A francia eljárás ennél elmélyültebb és persze hosszabb is.