Ezért beszél válságról Orbán

Az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésükön határozatot fogadtak el, amelyben jelentős költségvetési korrekciót szorgalmaznak, hogy Magyarország folytassa a strukturális hiány kiigazítását - számol be a hvg.hu. 350 milliárddal költhet kevesebbet az ország.

A tanács határozatában megállapította, hogy a 2017-es adatok szerint a bevételi intézkedések és egyszeri tételek nélkül számított államháztartási kiadások növekedése jóval meghaladta a 2017-re elfogadott értéket, jelentős – a GDP 2,4 százalékának megfelelő mértékű – eltérést mutatva az előírt strukturális kiigazítástól.



A GDP 1,8 százalékának megfelelő 2016-os strukturális hiány 2017-ben a GDP 3,1 százalékára nőtt, ami jelentősen, 1,6 százalékponttal eltér a GDP 1,5 százalékában meghatározott középtávú költségvetési célkitűzéstől.



A tanács ajánlásai között szerepel az is, hogy az elsődleges államháztartási kiadások nettó nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 2,8 százalékot. Ez a GDP 1 százalékának megfelelő, vagyis 350 milliárd forintos kiigazítást tesz szükségessé.Az Európai Bizottság által májusban javasolt kiigazítás lehet az egyik magyarázata annak, hogy a kormány, válságra hivatkozva megemelte a költségvetési tartalékot – éppen a határozatban is szereplő, 350 milliárd forint körüli összegre – és Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a tárcavezetők hiába kérnek pluszpénzt a jövő évre.



A tanács azt ajánlja továbbá, hogy Magyarország az összes rendkívüli bevételt a hiány csökkentésére használja fel. Az országnak október 15-ig kell jelentésben beszámolnia az ajánlásokra válaszul hozott intézkedésekről.

A Pénzügyminisztérium a tanácsülésről szóló közleményében mindezt meg sem említette.