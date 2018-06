Az LMP feljelenti a fővárost az Air Race miatt

Feljelenti az LMP a Red Bull Air Race miatt a fővárosi vezetést - olvasható a párt szombaton kiadott közleményében. Az állam 1,9 milliárd forintos támogatást ad a versenyre, e közben Budapest belvárosának Duna-partjáért - "Európa egyik legértékesebb területéért" - nagyjából három hétre csak 13 millió forintos területhasználati díjat fizet a cég.

Az LMP álláspontja szerint ez kimeríti a hűtlen kezelés tényállását, és mindez "pénzügyileg is megkárosítja az adófizetőket, hiszen a többmilliárdos állami támogatás mellett a versenyt szervező cégnek a valódi értéknél elképesztően aránytalanul kevesebbet kellett fizetnie" - fogalmaznak.

A párt a versenyt környezetszennyezőnek és életveszélyesnek nevezi, a terület ilyen célra való biztosítását pedig a főváros kisajátításának. Ráadásul a környék lakói kénytelenek végigszenvedni a zajos, sok lezárással járó rendezvényt, ha akraják, ha nem - emlékeztetnek.

Korábban a DK képviselője, Gy. Németh Erzsébet is erős kritikát fogalmazott meg a város közepén közpénzből is zajló versennyel kapcsolatban. Saját mentségére Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala - Tarlós István aláírásával - csak annyit tudott felhozni: már ő előttük is így mentek itt a dolgok.