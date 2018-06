Belgium és Mexikó is nyert, s szinte továbbjutott

A belga labdarúgó-válogatott öt gólt szerzett, így magabiztosan verte Tunéziát, a mexikóiak pedig Dél-Koreát győzték le az Oroszországban zajló világbajnokság szombati játéknapján. A nyertesek fél lábbal már a nyolcaddöntőben érezhetik magukat. Este 8-tól a címvédő Németország játszik Svédországgal.

Alig negyed óra elteltével úgy tűnt, máris eldőlt a kora délutáni mérkőzés.

Eden Hazard előbb a 6. percben büntetőből szerzett vezetést Belgiumnak, majd tízzel később Romelu Lukaku is betalált, így az előzetesen esélyesebbnek vélt belgák máris 2-0-ra vezettek. Jót tett a meccsnek Dylan Bronn jól irányzott fejese két minutummal később, a szépítéssel visszatértek az afrikaiak reményei (2-1).

A folytatás közönségszórakoztató, lendületes játékot hozott, Tunéziát azonban kétszer is érzékeny veszteség érte: előbb Bronn, majd Sziam Ben Jusszef hagyta el sérülés miatt a pályát. A harmadik csapás az első játékrész hosszabbításában érkezett, amikor Lukaku 3-1-re módosította az állást. A Manchester Unitedet erősítő támadó második gólja egyrészt a csoportkör első fordulójában, Panama ellen is duplázó csatár negyedik találata volt, másrészről viszont történelmi tett is, hiszen két egymást követő világbajnoki mérkőzéseken legutóbb Diego Maradonának sikerült (még 1986-ban) kétszer beköszönni.

Noha a térfélcserét követően Belgium – a szintén másodszor eredményes – Eden Hazard révén az 51. percben már 4-1-re vezetett, a második félidő sem fulladt unalomba: a tunéziaiak becsülettel próbálkoztak, illetve a belgák előtt is adódtak lehetőségek. Még két gólt tartogatott az összecsapás, Batshuayi és Vahbí Hazrí iratkozott fel a góllövők közé a hajrában, a vége 5-2 lett.

Tunézia pont nélkül utolsó a G jelű csoportban, ahol pillanatnyilag a hat pontot szerző belga válogatott vezet. A vasárnap egymással játszó Anglia három, Panama nulla ponttal áll, angol siker esetén már holnap délután biztossá válhat az angolok és a belgák nyolcaddöntős szereplése (a két csapat egymás között dönthet a csoportelsőségről június 28-án).

A nyitányon meglepetésre a címvédő németeket legyőző Mexikó is favoritként várta a dél-koreaiak ellen 17 órakor kezdődő folytatást, ennek megfelelően pedig még az első 45 percben vezetést szereztek: az idei vb 28. találkozóján a 14. megítélt tizenegyest Carlos Vela váltotta gólra a 26. percben. Az ázsiaiak eleinte hasonlóképpen veszélytelenek voltak támadásban, mint Svédország ellen előzőleg, így a szünetben méltán vezetett Mexikó.

Habár később feljavult az ázsiaiak támadójátéka, s a lefújás előtt Heung-Min Son meg is szerezte a koreaiak első vb-gólját, a három pont sorsát véglegesen a 67. minutumban eredményes Javier Hernández döntötte el: a 2-1-es sikernek köszönhetően két forduló után hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját Mexikó, amely a maga részéről nyugodtan várhatja a riválisok (Németország és Svédország) 20 órakor kezdődő találkozóját. A németek már nem annyira, a világbajnoki cím védője egy újabb kudarc esetén máris kiesne.

Megdőlhet a rekord A négy évvel ezelőtti, brazil rendezésű vb-n összesen 13. tizenegyest végezhettek el a játékosok, azaz Carlos Vela szombat délután elvégzett büntetőjével ezt az adatot máris túlszárnyalta az oroszországi torna. A csúcs sincs messze: 1990-ben, 1998-ban és 2002-ben is tizennyolcszor mutattak a játékvezetők a büntetőpontra.

H. Sz.