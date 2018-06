Török választások hatalmas téttel - Bezártak a szavazóhelyiségek

Helyi idő szerint vasárnap reggel 8 órakor (közép-európai idő szerint reggel 7 órakor) megnyíltak a szavazóhelyiségek Törökország-szerte az előrehozott államfő- és parlamenti választáson- informál az MTI. A referendum kimenetele sorsdöntő lehet, ez ugyanis talán az utolsó esély az erdogani diktatúra megszilárdításának megakadályozására. A választás eredménye természetesen hatással lesz az egész világra, azon belül a sajátos XXI. századi diktatúra illiberális demokrácia szelétől megcsapott Kelet-Közép Európára. És persze annak szívében lévő, egyelőre a jelenségek hatására jobbára igazodó, másfelől pedig csak a száját tátó Magyarországra.

A 18. életévüket betöltött állampolgárok helyi idő szerint délután 17 óráig (közép-európai idő szerint délután 16 óráig) járulhattak az urnákhoz. A török hatóságok összesen 59 millió 391 ezer 328 választópolgárt vettek nyilvántartásba, 56 millió 342 ezer 263-at belföldön, 3 millió 49 ezer 65-öt pedig külföldön.

Az első részeredmények várhatóan helyi idő szerint este 18 óra után érkeznek. A Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) elnöke, Sadi Güven korábban azt nyilatkozta: reméli, hogy helyi idő szerint éjfél előtt (közép-európai idő szerint 23 óra előtt) a YSK ki tudja hirdetni a vasárnapi államfő- és parlamenti választás eredményét. Az NTV török hírtelevízió közlése alapján elsőként az államfőválasztás szavazólapjait számolják majd össze. Az 1961 óta érvényben lévő választási törvény értelmében helyi idő szerint este 18 óráig az összes sajtóorgánumban tilos volt a választásra, valamint annak eredményére vonatkozó mindennemű hír, találgatás és megjegyzés közzététele.

Külföldön publikáló török szerzők még ezen a héten is sok kérdőjellel írtak a vasárnapra időzített törökországi parlamenti és elnökválasztásról. A Mérce által is közölt, eredetileg az amerikai Jacobin Magazine-ban megjelent írás szerzői, Güney Işıkara közgazdász, Alp Kayserilioglu filozófus-történész, valamint Max Zirngast független író hét eleji cikkükben leszögezték: „A június 24-ig hátralévő napok kétségkívül eseménydúsak lesznek. Akármi történjen is addig, az biztos, hogy a harc a választás éjszakáján sem fog véget érni” - emlékeztetett lapunk szombati, előzetes cikkünkben.

A kampányban sem Németországban, sem Ausztriában, sem Hollandiában nem tarthatott népgyűlést Erdogan. A külföldön regisztrált török szavazók száma több mint három millió. Erdogan népszerűsége az ő köreikben is meghaladja a 40 százalékot.

Recep Tayyip Erdogan kormányzásának tizenöt éve, de főképp az utóbbi évek eseményei azt igazolják, Ankarában bármi megtörténhet, az elnök semmitől sem riad vissza teljhatalma biztosításáért. Már eleve az előrehozott választás megrendezése is ezt szolgálja. Eredetileg 2019 novemberében került volna sor a voksolásra, ám a gazdasági-geopolitikai kontextus nem kedvez Erdogan ambícióinak. A török líra mélyrepülése, a felgyülemlett adóssághalmaz, a munkanélküliség fokozódása kritikus méreteket kezdett ölteni, bizonyítva az erdogani gazdaságpolitika hosszú távú fenntarthatatlanságát.

A 2016 júliusi puccskísérletet követő megtorláshullám, amelynek nyomán több mint százezer ember veszítette el munkahelyét, és több tízezren kerültek koholt vádakkal börtönbe, az elnyomás és megfélemlítés elhatalmasodása, az állandósított szükségállapot, az immár nem is takargatott diktatúra, az ország nemzetközi elszigetelődése, valamint az a tény, hogy a szomszédos Szíriában már de facto megszálló erővé vált a török hadsereg, mind-mind Erdogan pozícióit veszélyezteti. Az államfő az utolsó száz méteren előrehozott választással próbálja menteni a menthetőt és a demokratikus, szabad választás látszatának fenntartásával bebetonozni hatalmát.

Ez a voksolás azonban aligha nevezhető szabadnak. A feltételek egyenlőtlenek, a teljes államgépezet Erdogannak és a kormányzó AKP-nak dolgozik, szabad média gyakorlatilag már nem is létezik Törökországban, hogy a bebörtönzött újságírókat már ne is említsük. Vagy éppenséggel nagyon is.

Az NTV török hírtelevízió információi szerint a választóknak ma két szavazócédulát kellett a kívánt helyen pecséttel megjelölniük. Az egyik lapon a hat államfőjelölt, a másikon a nyolc induló párt és a néhányuk által alkotott, két ellentétes pártszövetség szerepel. A voksolók a két cédulát egyazon borítékba helyezve dobták be azt az urnába.

Ha Erdogan és pártja győz, a tavalyi alkotmánymódosítás nyomán Törökország elnöki köztársaság lesz, ahol az elnöknek nemcsak arra lesz joga, hogy ő alakítson kormányt, hanem arra is, hogy ignorálja a parlamentet és dekrétumokkal kormányozzon. Ehhez azonban nem is szükséges az AKP győzelme, ha Erdogan marad az államfő, a hatalom is a kezében marad.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) összesen 384 megfigyelőjét mozgósította a vasárnapi eseményre, míg az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 33 megfigyelővel követi a történéseket. Az állandó akkreditációval rendelkező külföldi újságírókon felül 34 ország 635 sajtómunkatársa regisztrált a török választásokra.

De kik közül választhattak a törökök?

