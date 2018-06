Megrohamozták a nők az autósiskolákat Szaúd-Arábiában

Még a pirkadatot sem várták meg a szaúdi asszonyok, máris a volán mögé pattantak. Vasárnaptól lépett ugyanis életbe az a rendelkezés Szaúd-Arábiában, hogy a nők is vezethetnek autót.

Mostantól nem kell arra várnom, hogy sofőr érkezzen, vagy a férjem vigyen el, magam is beülhetek az autóba - mondta az Euronewsnak egy szaúdi nő, Nouf Khamisz, hozzátéve, hogy ez jeletősen megkönnyíti az életet. Az autóvezetés az első lazítás, épp ezért fontos a férfi rokonok alárendeltjeiként élő nők számára, akik ténylegesen alárendeltjeik az apjuknak és fiú testvéreiknek, később a férjüknek, illetve apósuknak és sógoraiknak.

Egy rijádi férfi, Abdullah Al-Autavi örül a változásnak: "Jó látni, hogy a nők is vezethetnek. Ez a férfi rokonoknak is praktikus, nem kell a nők helyett vezetniük. Remélem, hogy a többi ember is örömmel fogadja, hogy a nők vezethetek." Az autós iskolákba tízezrek jelentkeztek. Az autóvezetői tanfolyam elvégzése akkora ünnep a nőknek, hogy egy diplomaosztó külsőségeivel ünneplik.

A leányzó fekvése azért még nem ilyen szép, a szaúdi nőknek továbbra is tilos bankszámlát nyitni, ingatlant vagy értékes ingóságot vásárolni, egyedül repülőre szállni, nem dönthetnek házasságról vagy válásról, nyilvános helyeken pedig csak a családosok részére elkülönített részeken tartózkodhatnak.