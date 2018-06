Szabotőr vagy figyelmeztető?

Martin Tripp figyelmeztette a befektetőket és a vásárlókat a Tesla3 gyártása során tapasztalt visszásságokról. Kirúgta, majd beperelte a vállalat.

Jelentős károkat okozó belső szabotázsról tájékoztatta Elon Musk vezérigazgató a Tesla alkalmazottait egy körlevélben, amit az amerikai CNBC tévécsatorna hozott nyilvánosságra. Eszerint egy informatikusuk nagy mennyiségű bizalmas adatot lopott el, és juttatott el harmadik feleknek, azzal a céllal, hogy szabotálja a Tesla3 gyártását. A dolgozó indítéka állítólag előléptetésének az elmaradása volt. ,,Mint tudjátok, se szeri se száma azoknak, akik a Tesla vesztét kívánják” – írta Elon Musk levelében, utalva az olaj- és gázipari vállalatokra, valamint a Tesla részvényének árfolyamvesztésére spekuláló tőkepiaci befektetőkre.

A Tesla technikusa, Martin Tripp arra hívta fel a figyelmet, hogy 1100 darab hibás akkumulátort szereltek be olyan Tesla3 modellekbe, amelyek jelenleg is az utakon futnak. Azt is elmondta, a vállalat Gigafactory üzemében, ahol az akkukat gyártják, nagy mennyiségű hulladékot tárolnak veszélyes módon, amelynek jövőbeli elhelyezése csak nagyon drágán lesz megoldható. Túloztak az előállított autók számát illetően is, 2020-at jelentettek be 1900 helyett.

A Tesla szerint azonban Tripp bűnöző, aki betört az információs rendszerükbe, adatokat lopott és befeketítette a vállalatot, ezért egymillió dollárra perelték. Az ügy itt még nem fejeződött be, azzal is megvádolták a volt dolgozót, hogy azzal fenyegetőzött, felrobbantja a Gigafactoryt. A helyi seriff irodája azonban közölte, órákig tartó vizsgálatok után nem találtak semmit, ami igazolná az állítást.

Kérdés, hogy meddig van mersze elmenni Musknak a hőn áhított heti ötezer darabos gyártási számig. Míg a munkás-megfélemlítéséről csak pletykákat olvasni, addig a cégvezér tömeges kirúgássokkal próbálja elérni az eredményeket. A napokban jelentette be a cég történetének legnagyobb tömeges leépítését, melynek során körülbelül 3000 főtől, azaz teljes munkaerejük 9 százalékától szabadultak meg.

Musk és Tripp levélváltása Tripp Ne aggódj, megkapod, ami jár neked a hazugságokért, amiket a nyilvánosság és a befektetők előtt mondtál. Musk A fenyegetőzéssel csak a saját helyzetedet rontod. Tripp Sosem fenyegetőztem. Egyszerűen elmondtam, hogy azt eszed meg, amit főztél. Köszönöm ezt az ajándékot!!!! Musk Szégyellhetnéd magad, amiért másokat vádolsz alaptalanul. Borzalmas emberi lény vagy. Tripp SOHASEM „vádoltam másokat alaptalanul”... Biztonsági hibákkal forgalomba helyezni autókat - na, ehhez kell szörnyű embernek lenni! Musk A Model 3-nak a szó szoros értelmében soha nem volt balesete. A középkategóriás autók közül messze ez a legbiztonságosabb a világon. Forrás: BBC News