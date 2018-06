Büszkék vagyunk

A hétvége szenzációját nem az Angela Merkel szervezte EU-minicsúcs, nem is a török elnökválasztás, és még csak nem is a német fociválogatott feltámadása szolgáltatta, hanem az a Peter Pellegrini által közzétett fotó, amelyből kiderül, hogy Orbán Viktor mára nemcsak Magyarországot nőtte ki, és érzi szűknek a maga számára, hanem az öltönyét is. Vagyis arra az örvendetes állapotra utal, hogy a magyar kormányfő nem elégszik meg a hazai előadásokkal, tágasabb porondra vágyik, s ezt alátámasztandó két, esetleg három számmal kisebb zakót öltött magára, ezzel is mutatva azt a szűkösséget, azt a provincializmust, amit ma még (el)viselni kénytelen.

Forrás: Peter Pellegrini/Facebook

Azt azonban nem értem, hogy miért választott a zakóhoz két, esetleg három számmal nagyobb nadrágot. Hacsak nem arra akart utalni vele, hogy akad még, amit meghosszabbítana, nem csupán a felcsúti kisvasutat Bicskéig, sőt Lovasberényig. Ám ez már olyan szofisztikált jelentésárnyalat lenne, amit még a miniszterelnök stílustanácsadóiról sem feltételezünk. Maradjunk annyiban, hogy Orbán stylistjai nemcsak azt mutatták meg, hogyan lehet divatot diktálni Európának - sőt, az egész világnak -, de egyfajta nemzeti karaktert is adtak a miniszterelnök öltözékének a magyaros bő gatyával. Nem osztom azokat a véleményeket, melyek szerint a fotón Orbán "egy tőről metszett gengszterrappert" alakítana, aki a visegrádi rosszfiúkkal már a kitörése előtt megnyerte a nemzetközi rapháborút.

Hogy mi járhatott Szlovákia miniszterelnökének a fejében, amikor posztolta az ominózus, a csütörtöki V-4 találkozón (plusz Sebastian Kurz, Ausztria) készült képet, ugyancsak nem tudjuk. Feltételezéseink ugyan vannak, de ezek egyrészt annyira inkorrektek politikailag, hogy még Orbánra vonatkoztatva sem vállalhatóak, másrészt pedig súlyosan sértik a személyiségi jogokat. (Arról nem is beszélve, hogy mit kapnék a szerkesztőmtől, ha néhány nyomdafestéket nem tűrő kifejezést próbálnék meg becsempészni decens lapunkba.)

Az mindenesetre tény, hogy az ominózus kép bejárta a hazai webet, s a magyar, ez a találékony, csavaros észjárású, félázsiai nép azonnal ráérzett arra, hogy mit is akar szimbolizálni. "Igazságtalanok lennénk, ha nem vennénk észre, hogy nincs a zsebében a keze" - hívta fel figyelmem egy új szempontra az egyik kommentelő, hozzátéve, hogy valószínűleg elfogyott a szotyolája. Nekem pedig erről az jutott eszembe, hogy nemcsak a saját, hanem a többi miniszterelnök zsebében sincs benne Orbán keze a képen. Képzeljük csak el, Orbán szotyola után nyúl, de napraforgómag helyett juhtúrós sztrapacska akad a kezébe - sok-sok szalonna pörcivel, meg egy kis tejföllel a tetején -, amiből rögtön rájön, hogy véletlenül a szlovák miniszterelnök zsebében turkál. Vagy képzeljük el ugyanezt, csak Babis cseh kormányfő zsebével és egy kis morvai verébbel. Már csak a sör hiányzik.

Más értelmezések szerint Orbán magához rendelte a V-4 többi tagját meg Kurzot, és kiadta utasításait. Erre néhány firkász beleköt a zakójába meg a gatyájába, pedig mi, magyarok büszkék vagyunk miniszterelnökünkre.

Simon Zoltán