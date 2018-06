Francia Nagydíj - Hamilton bearanyozta a britek napját

A négyszeres világbajnok és címvédő Lewis Hamilton vasárnap rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Francia Nagydíjon, míg legnagyobb riválisa, Sebastian Vettel első körös balesete után ötödikként zárt.

Valamelyest az oroszországi labdarúgó-világbajnokság árnyékában rendezték meg a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat. Az angol szurkolók a Panama elleni 6-1-es győzelemmel hangoltak az idény nyolcadik futamára, ahol a Mercedes négyszeres világbajnoka, a brit Lewis Hamilton végig vezetve könnyed aratott. Aligha kívánhattak maguknak szebb napot a szigetországiak.

A rajtot a legjobban a jelzést a harmadik helyről váró Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyző kapta el, de az első kanyar előtt "beszorult" Hamilton mögé, valamint a mellette száguldó Valtteri Bottas (Mercedes) mellé. Vettel ráadásul elmérte az első féktávot, ezért nekiütközött Bottas bal hátsó kerekének. Vettel autójának első vezetőszárnya eltört, Bottas pedig bal hátsó defektet kapott, miközben a középmezőnyben a hazai közönség előtt szereplő Pierre Gasly (Toro Rosso) a második kanyarban összeütközött honfitársával, Esteban Oconnal (Force India). Az ütközések nyomán nagy mennyiségű törmelék került az aszfaltra, ezért a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót. Közben Vettel és Bottas is a bokszban járt.

Pilóták

1. Hamilton 145 pont

2. Vettel 131

3. Ricciardo 96

Csapatok

1. Mercedes 237

2. Ferrari 214

3. Red Bull 164

A Safety Car a 6. körben engedte útjára a mezőnyt, Vettel pedig gyorsan megkezdte a felzárkózást a mezőny végéről. A 10. körben már 11. volt, de a versenyigazgatóság ekkor közölte, hogy öt másodperces időbüntetéssel sújtja a német pilótát a rajt után történt baleset okozásáért. A kerékcserék sorát a 26. körben Verstappen kezdte meg, és a negyedik helyre, Vettel elé tért vissza a pályára. Ricciardo a 29. körben állt ki friss abroncsokért a harmadik pozícióból, és ötödikként hajtott vissza a versenybe. A 33. körben Hamilton is megkapta az új gumikat, majd két körre rá az ideiglenes éllovas Räikkönen is a bokszutcában járt. Tizenkét körrel a vége előtt Bottas és Vettel is gumit cserélt, utóbbi egyúttal letöltötte öt másodperces időbüntetését, s ezzel együtt ötödik maradt, míg Bottas nyolcadikként folytatta a futamot.

„Többé-kevésbé mindenkinek hasonlóan sikerült a rajtja, de eléggé csúszott az első kanyar, kívülre mentem, ami végül rossz döntésnek bizonyult” – értékelt a leintés után Räikkönen, aki a hajrában visszavette a harmadik pozíciót Ricciardótól. – Tisztességesen feljöttünk a hosszú etap alatt, végül a dolgok remekül alakultak, sikerült felállni a dobogóra – tette hozzá. A rajt utáni kalamajka után másodikként forduló, helyét végig megtartó Verstappen Kanada után ismét felállhatott a dobogó második fokára. „Próbáltam követni Lewist, de kontrollálta a tempót az élen. Jó versenyem volt, élveztem, és mindig jó dobogóra állni, még ha ezúttal nem is kellett keményen megdolgozni érte. A rajtnál mindenki azon van, hogy pozíciót nyerjen, de bárki hibázhat.”

A Francia Nagydíj pontszerzői

1. Hamilton (Mercedes) 1:30:11.385 óra

2. Verstappen (Red Bull) 7.090 másodperc hátrány

3. Räikkönen (Ferrari) 25.888 mp h.

4. Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 34.736 mp h.

5. Vettel (német, Ferrari) 1:01.935 perc h.

6. Magnussen (Haas) 1:19.364 p h.

7. Bottas (Mercedes) 1:20.632 p h.

8. Sainz Jr. (Renault) 1:27.184 p h.

9. Hülkenberg (Renault) 1:31.989 p h.

10. Leclerc (Sauber) 1:33.873 p h.

A 33 éves Hamilton kimaradt az első körös kakaskodásból, s így könnyedén nyert. „Nagyon hálás vagyok a sima hétvégéért a srácoknak. Élveztem a versenyt, az időjárás is jó volt, a rajongók pedig őrültek. Részemről ez a valaha volt legjobb Francia Nagydíj – mondta a brit pilóta, aki karrierje során először győzött Franciaországban. Ez volt az idei harmadik, s pályafutása 65. futamgyőzelme.

A vb egy hét múlva, az Osztrák Nagydíjjal folytatódik.

Korom Milán