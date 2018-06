Fej-fej mellett az angolok és a belgák, kiestek a lengyelek

Anglia válogatottja triplázó támadójának is köszönhetően, Panama könnyed legyőzésével jutott be a vb nyolcaddöntőjébe. Lengyelország vasárnap esti vereségével kiesett.

Hét gólt vasárnapig csupán egyetlen mérkőzésen szorgoskodtak össze a csapatok az Oroszországban zajló tornán: a G csoport szombati – helyenként kimondottan közönségszórakoztató – mérkőzésén Belgium ütötte ki 5-2-re Tunéziát. Úgy tűnik, a kvartett két további tagja, Anglia és Panama sem akart lemaradni, a felek ugyanis vasárnap délután ugyancsak hétig jutottak, a hét utolsó napján a szigetország válogatottja 6-1-re győzött.

Noha a papírforma nem is ígért más kimenetelt az abszolút újonc panamaiak ellen, mint európai sikert, olyan fokú fölényre, amely a Nyizsnyij Novgorodban lejátszott találkozó első félidejében volt tapasztalható, talán nem sokan számítottak. Az angol válogatott a kezdetektől fogva magához ragadta a kezdeményezést, az első válogatott gólját jegyző John Stones találatával hamar meg is szerezte a vezetést, a sort pedig Harry Kane folytatta – ezen a vb-n egyáltalán nem szokatlan módon – büntetőből. A 40. minutumban előbb Stones, majd pár perccel később – megint tizenegyesből – Kane is duplázott, de még mindezek előtt, a 36. percben Jesse Lingard is betalált egy szépségdíjas lövés végén. A félidei 5-0-s állásnál sokaknak eszébe jutott a legnagyobb vb-győzelem (10-1) magyar vonatkozású rekordja…

A második játékrészre visszavettek az angolok, az immáron öt gólt számláló, ezzel a góllövőlistát egyedüliként vezető Kane újabb találatával viszont alig egy óra után még tovább növelték az előnyüket. S milyen a futball: hiába a fél tucat kapott gól, a végén kicsit a panamaiak is győztesnek érezhették magukat, hiszen a párharc hajrájához közeledvén Felipe Baloy révén Panama a karibi ország történetének első világbajnoki találatát szerezte.

Az ezúttal támadásban bátrabb, néhol viszont már-már sportszerűtlennek tűnő kiscsapat (amelynek játékosai a második angol gól után már akkor elvégezték volna a középkezdést, amikor az angol játékosok még ünnepeltek) és Anglia is történelmet írt, az angol nemzeti válogatott ezt megelőzően ugyanis soha nem nyert nagy világversenyen, azaz Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon három gólnál nagyobb különbséggel. Anglia és Belgium tökéletesen megegyező mutatóval, 6-6 pontot gyűjtve, egyaránt 8-2-es gólkülönbséggel vezeti a G csoportot (amelyből a vasárnap történtek után matematikailag is kimondható: továbbjutottak), így az egymás elleni, csütörtöki összecsapás végén pontosztozkodás esetén az úgynevezett „Fair Play-pontszám”, esetleg sorsolás rangsorolhat majd a riválisok között.

„Hosszú még az út, sokat kell dolgoznunk, ugyanakkor csak arra kell figyelnünk, hogy a saját játékunkat játsszuk. Belgium ellen is a győzelemre kell törekednünk, bár Panama fölényes legyőzésével viszonylag kényelmes helyzetbe kerültünk – nyilatkozta a triplázó támadó, Kane a mérkőzést követően. – Világbajnoki cím? Hinnünk kell benne! – tette hozzá a támadó, amikor a távlati célról kérdezték.

A hetet, s egyúttal a csoportkörös küzdelmek második szakaszát a H csoport összecsapásai zárták. Előbb a kétszer is hátrányból egalizáló Japán ikszelt (2-2) Szenegállal, majd Kolumbia verte 3-0-ra a további küzdelmektől így mindenképpen elbúcsúzó Lengyelországot. A japánok a lengyelek, a szenegáliak pedig a kolumbiaiak ellen vívhatnak majd a tizenhat közé jutásért június 28-án.

Hatos Szabolcs