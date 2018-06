Ötödik napja követelik a román kormány lemondását (videó)

Ismét tízezrek demonstráltak országszerte az elítélt párt- és házelnök, Liviu Dragnea ellen vasárnap - ezzel már ötödik napja követelik egyhuzamban a politikus és pártja lemondását.

Országszerte több ezren tiltakoztak vasárnap este a Szociáldemokrata Párt (PSD) ellen és követelték a kormány, illetve Liviu Dragnea pártelnök lemondását - írja a maszol.ro. Bukarestben mintegy 5-10 ezer ember vonult utcára a kormánykoalíció ellen, civil szervezetek felhívására. A tüntetők a kormány és a képviselőházi elnök lemondását követelték, valamint „a bírák és ügyészek függetlensége elleni brutális támadás” beszüntetését. Nagyszebenben mintegy 6.000 ember vonult fel. A tiltakozók útba ejtették a jobboldali, orosz-barát Klaus Johannis államfő otthonát is - neki elénekelték a himnuszt. Temesváron és Kolozsváron is mintegy 5-5 ezer ember gyűlt össze, hogy a kormány és az igazságügyi törvények módosítása ellen tiltakozzon, de más városokban is összejött néhány ezer fős tömeg.

Ezzel már ötödik napja tüntetnek Romániában, amióta a kormányzó szociáldemokraták elnökét, Liviu Dragneát első fokon három és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélték - írja az Euronews.

Dragneát, a Szociáldemokrata Párt és a bukaresti képviselőház elnökét hivatali visszaélésre való felbujtásért 3 év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték alapfokon, múlt csütörtökön. Korábban, szintén egy korrupciós ügyben már elítélte a bíróság, akkor 2 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Válaszul a korrupciós ügyek kivizsgálását nehezítő törvénymódosítást szavazott meg a román kormánypárt.