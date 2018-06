Orbánt festett az ál-Banksy egy pesti falra

A világhírű street-art művész, Banksy aláírásával jelent meg egy pesti házfalon egy kép, melyen Orbán Viktor lovagol Thomas gőzmozdonyon. Az egyből hatalmas érdeklődést kiváltó munkáról hamar kiderült: hamisítvány. Ugyanakkor a Magyar Kétfarkú Kutya Párt mintha magára vállalta volna a történteket.

Megjelent egy graffiti a Dob és a Rumbach Sebestyén utca sarkán, Banksy aláírással - szúrta ki a 444.hu. A képen Orbán Viktor szerepel, amint - valószínűleg a felcsúti kisvasútra utalva - a Thomas a gőzmozdony című mese címszereplőjén ül.

Az aláírás és a stílusbeli egyezés mellett a világhírű street-art művész személye körüli találgatások is valószínűsítették a mű eredetiségét. alkotott volna Pesten. De más okból is hihető, hogy eredeti Banksy-ról van szó.

Banksy Pesten? Arról, hogy ki is lehet gazából Banksy, évek óta csak találgatnak, de a legvalószínűbb tipp Robert Del Naja, a Massive Attack frontembere. Del Naja Banksy barátjának mondja magát, a híres brit DJ, Goldie pedig egyszer úgy beszélt a street-art művészről, hogy Robertnek hívta. Ráadás, hogy a Banksy-graffitik megjelenése - a helyszínt és időpontot nézve - rendre egybeesik a Massive Attack koncertjeivel. Az együttes szombaton lépett fel Budapesten. Nem mellesleg, a koncert alatt a kivetítőkön több magyar nyelvű, kormányellenes üzenet is megjelent.

Ha valóban egy eredeti Banksy lett volna a bulinegyed koszlott falán, izgalmas kérdés lett volna a sorsa: Budapest nem éppen az utcai művészettel való jó viszonyáról híres. Ugyanakkor Banksy munkái rengeteget érnek, tavaly szeptemberben például összesen 3,2 millió fontért, azaz közel 1,2 milliárd forintért kelt el öt nagy-britanniai alkotása. De hamar kiderült, hogy nem ez a helyzet. Nyilatkozott Banksy a kép kapcsán - adta hírül az Index.hu. "This is not by Banksy. It is the work of an imposter" - fogalmazott. Azaz: "ez nem Banksy. Ez egy imposztor munkája".

Nem sokkal később pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Párt - mely maga is street-art gyökerekkel bír - Facebookon tett közzé egy fényképalbumot, "Tuti a Banksy volt!" címmel. Ebben a számítógépes tervezéstől a stencilek kivágásán át, az üres fal szemlézéséig, majd pedig a már festékes stencil-lapok egy csomagtartóba pakolásáig látható minden lépése annak, hogy hogyan kerülhetett a falra Orbán és Thomas. Letölthető formában még a kép mintáit is közzétették.

Utólag persze könnyű észrevenni a jeleket, de a Kutyapárt szombat éjjel az alábbi posztot is közzétette oldalán: "a street art jövöjéröl fogunk egyeztetni a Massive Attack koncert után". Ennél nyíltabban hatósági felelősségre vonás nélkül aligha lehetne beismerni egy graffiti felfestését.