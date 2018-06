Orbánt festhetett Banksy egy pesti falra

A világhírű street-art művész, Banksy aláírásával jelent meg egy pesti házfalon egy kép, melyen Orbán Viktor lovagol Thomas gőzmozdonyon. Az egyből hatalmas érdeklődést kiváltó munkáról azóta kiderült: hamisítvány.

Megjelent egy graffiti a Dob és a Rumbach Sebestyén utca sarkán, Banksy aláírással - szúrta ki a 444.hu. A képen Orbán Viktor szerepel, amint - valószínűleg a felcsúti kisvasútra utalva - a Thomas a gőzmozdony című mese címszereplőjén ül.

Az aláírás és a stílusbeli egyezés még persze nem jelenti, hogy tényleg a világhírű street-art művész alkotott volna Pesten. De más okból is hihető, hogy eredeti Banksy-ról van szó. Arról, hogy ki is lehet gazából Banksy, évek óta csak találgatnak, de a legvalószínűbb tipp Robert Del Naja, a Massive Attack frontembere. Del Naja Banksy barátjának mondja magát, a híres brit DJ, Goldie pedig egyszer úgy beszélt a street-art művészről, hogy Robertnek hívta. Ráadás, hogy a Banksy-graffitik megjelenése - a helyszínt és időpontot nézve - rendre egybeesik a Massive Attack koncertjeivel. Az együttes szombaton lépett fel Budapesten a Papp László Sportarénában. Nem mellesleg, a koncert alatt a kivetítőkön több magyar nyelvű, kormányellenes üzenet is megjelent.

Ha valóban egy eredeti Banksy figyel a bulinegyed koszlott falán, izgalmas kérdés, hogy mi lesz a sorsa. Budapest nem éppen az utcai művészettel való jó viszonyáról híres. Ugyanakkor Banksy munkái rengeteget érnek: tavaly szeptemberben például összesen 3,2 millió fontért, azaz közel 1,2 milliárd forintért kelt el öt nagy-britanniai alkotása.