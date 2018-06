Vérvétellel kideríthető, van-e a szervezetben gyulladás

Gyulladás szinte bárhol felbukkanhat a szervezetben, szerteágazó, elhúzódó panaszokat okozva. Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa elmondta, egy egyszerű vérvizsgálat segít ezt felismerni, és nyomon követni a szervezet válaszait is.

Mit árul el a CRP-szint?

A CRP jelentése C-reaktív protein, egy fehérjéről, amelynek értéke a szervezetben jelen lévő gyulladás, de akár okok miatt megemelkedik. A CRP folyamatosan termelődik a májban, és az a feladata, hogy támogassa a nagy falósejtek munkáját a testidegen és károsodott sejtek bekebelezésében. Gyulladás esetén tízszeresére, de akár százszorosára is emelkedhet a CRP-szint, és amilyen gyors a folyamat a gyulladás esetén, megszűnésekor azonnal változik. Ez a tempó teszi lehetővé a szervezet reakciójának nyomon követését, jobban, mint, ha az orvos csak a fehérvérsejtszámból és a vérsüllyedésből következtetne.

A CRP normál tartománya nőknél kevesebb, mint 4,6 mg/l, férfiak esetében kevesebb mint 5,2 mg/l. Az azonban tudni kell, hogy mindig az adott labor referenciaértékei az irányadók, amelyeket a leleteken mindig fel is tüntetnek.

Az emelkedett CRP-értékből mindenféle gyulladásra lehet következtetni, amelyeket külső tényezők: vírusok, baktériumok, gombák okozhatnak, de akkor is, ha úgynevezett rendszerbetegségről, például reumatoid arthritisről, gyulladásos bélbetegségekről van szó.

A vizsgálat nagy érzékenységű formája, az úgynevezett high sensitive CRP vagy hs-CRP főként a szívbetegségek kockázatát képes jelezni. Akiknél ennek értéke tartósan a normál tartomány felső határán van, akár négyszeres is lehet a szívinfarktus kockázata, mint akiknek a CRP értéke a normál tartomány alsó határán van.

Az életmód gyógyít is

Mára az is bebizonyosodott, hogy a megelőzés mellett az orvosi kezelésen túl a már kialakult betegségek kezelésében is döntő szerepe van az életmódnak. „Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a rendszeres mozgás jelentősen csökkenti a CRP-szintet is. Az értéke annál alacsonyabb, minél magasabb az edzettségi szint. De érdemes 26 alá csökkenteni az úgynevezett BMI-t és normál értékre a haskörfogatot is, amely önálló rizikófaktornak minősül. Fontos a dohányzásról való leszokás, az egészséges táplálkozás, az omega-3 zsírsavak bevitele, illetve a visszafogott alkoholfogyasztás, ezek szükségesek a szív-, érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzéséhez” – hangsúlyozta dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa.