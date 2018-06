A megfelelő szájápolás rövidítheti a fogszabályozás idejét

Fogszabályozás esetén fokozottan oda kell figyelni a szájhigiénére, mert nagyobb eséllyel alakulhat ki ínygyulladás, fogszuvasodás, és jelentősen megnövekedhet a fogszabályozás ideje – mondta Dr. Rózsa Noémi Katinka. A Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikájának igazgatója hangsúlyozta: kivehető fogszabályzó esetén a készüléket is külön kell tisztítani, míg rögzített készülékeknél érdemes a fogszabályzókhoz kialakított fogkeféket, fogköztisztítókat, illetve szájzuhanyt használni.

A fogszabályozás önmagában nem károsítja a fogakat, ám akár rögzített, akár kivehető készüléket kapunk, fokozottabban oda kell figyelnünk a szájhigiénére, mint korábban – mondta Dr. Rózsa Noémi Katinka. Az egyetemi docens kiemelte, nem megfelelő szájápolás esetén a rögzített fogszabályzó levétele után fehér folt maradhat a fogfelszínen, de akár szuvasodás vagy ínygyulladás is kialakulhat. A klinikaigazgató kitért rá, az ínyrész ránőhet a készülék fém részére vagy porcelán elemeire, vérzést, gyulladást, fájdalmat okozva. Utóbbi miatt előfordul, hogy a későbbiekben nem lesz olyan alapos a tisztítás, ami a gyulladás fenntartásához vezethet, és a kezelés menete is lelassulhat.

Vannak speciálisan a rögzített fogszabályzókhoz kialakított fogápoló eszközök, érdemes ezeket használni. Az ilyen fogkefék sörtéjének például más a puhasága, a mérete és a formája is. Lehet olyan speciális szájvizeket és fogkrémeket is kapni, amelyek megakadályozzák az ínygyulladás kialakulását vagy a nagyobb plakk-lerakódást. Érdemes reggel és este 5-10 perccel több időt szánni a fogmosásra, és javasolt napközben is beiktatni egy fogmosást. Dr. Rózsa Noémi Katinka kiemelte, a rögzített készülék eltávolításával még nem ér véget a kezelés, ezzel csak az aktív fázis fejeződik be, ezt követi az eredmény stabilizálása. Ennek időtartama minimum kétszer annyi, mint az aktív kezelés.

Kivehető fogszabályzó esetén magát a készüléket is át kell mosni fogkrémmel viselés előtt és után, hetente egyszer pedig érdemes tisztító tablettát is használni – mondta Dr. Rózsa Noémi Katinka. Nagyobb lerakódás esetén a fogászati kontrollok alkalmával ultrahangos tisztító segítségével is eltávolíthatják a lepedéket a készülékről. A szakember hozzátette, a nagy erővel, sokáig, helytelen technikával végzett fogmosással ugyanis maradandó eltéréseket, akár fognyaki kopást is előidézhetünk.

Dr. Rózsa Noémi Katinka szerint tévhit, hogy csak a maradó fogaknál szabad fogszabályzót alkalmazni. Azt javasolta, hogy legkésőbb a fogváltás idején el kell vinni a gyermeket fogszabályozó szakorvoshoz egy konzultációra. Vannak ugyanis olyan eltérések, kórképek, amelyek korai kezelést igényelnek. Ilyen például a keresztharapás; a gyakran örökletes progénia vagy a felső állcsont alulfejlettségével járó maxilláris retrognácia. Az, hogy kinek milyen készüléket javasolnak, függ az anomália típusától és mértékétől, illetve a páciens életkorától. Fontos, hogy a gyermekek is együttműködők legyenek, és fontos, hogy a szülők a beleegyezésen kívül időt szánjanak a készülék megismerésére is.

Illusztráció: AFP

A gyorsabb és hatékonyabb kezelést kisebb életmódbeli változásokkal is elő lehet segíteni. Fontos például, hogy csínján bánjunk a cukros, szénsavas üdítőkkel, az a legjobb, ha vizet iszunk – javasolta Dr. Rózsa Noémi Katinka. Az édes, ragadós ételek, kekszek, chipsek vagy rágógumik akár kárt is tehetnek a rögzített készülékben és vannak olyan ételek, amelyek megtapadhatnak a fogközökben, ezért ezekkel óvatosabban kell bánni. Ilyen például az alma, amit inkább daraboljunk fel fogyasztás előtt, de a szálkás húsfélékkel is körültekintőnek kell lenni.