Elfogadták a "Stop, Soros!" elnevezésű politikai förmedvényt. Egy lépéssel megint közelebb kerültünk a barbárság állapotához. A törvényt 160 igen, 5 nem, 0 tartózkodás mellett fogadta el a parlament. Nem volt kétséges az eredmény, és ráadásul 3 nap alatt ledarálta az egészet az országgyűlés, ezzel is bizonyítva az intézmény teljesen felesleges, komolytalan voltát. Az még hideglelősebb, hogy a Fidesz még dicséri is önmagát: állításuk szerint ezzel teljesítették "a" magyar emberek április nyolcadikán kinyilvánított egyértelmű akaratát. De a Fidesz elfeledkezik valamiről. Azzal, hogy a menekülteket egy kalap alá vonja, vagyis a háború elől menekülők és a terroristák között nem tesz különbséget, voltaképpen a kollektív bűnösség politikáját folytatja. És Orbán nemcsak itt követ el hibát, hiszen a legelemibb keresztényi, általános humanitárius elvet sérti meg, amikor egyetlen a halál elől menekülőt sem fogad be. Hiába állítja az ellenkezőjét, a valóság mást mutat. Ezért is kell a demokratikus ellenzéknek tiltakoznia a "Stop, Soros!" ellen, és ha lehet, még hevesebben, mint az elfogadása előtt. Mert ezen a ponton az emberiesség védelme a tét.

Szász Tibor