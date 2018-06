Németh Szilárd: nem vagyok könyvelő

Igazi politikusi példakép - dicséri Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke a főnökét. A honvédelmi államtitkár reménytelennek látja, hogy az egyik oldali sorosozás és a másik oldali diktatúrázás közben bármiről értelmes párbeszéd alakuljon ki a két oldal között.

- Meggyőző győzelmet aratott a kormánypárt április 8-án. Ahhoz mi kell, hogy végre újra behúzhassa egyéniben a csepeli választókörzetet?

- Talán a szerencse hiányzott. Az is kell a politikához. Én mindig tiszteletben tartom az emberek döntését, gratuláltam is doktor Szabónak.

- Másodjára bukott el Szabó Szabolccsal szemben, csak a szerencse hiányzik?

- Rengeteget dolgoztam, azt tettem, amit ígértem. Sokmilliárdos fejlesztéseket hoztam Csepelre és Soroksárra, az itteniek ugyanúgy megkapták a családtámogatást, a nyugdíj- és fizetésemelést, mint az ország más településein élők. Abból a csepeliek most is csak nyertek, hogy országosan a Fidesz és Orbán Viktor kapott kétharmadot, és nem azok a migránspártiak, akiket ők itt ismét beültettek a parlamentbe.

- Azt jósolta az egyik választás előtti Facebook-posztjában, hogyha Szabó nyer, 15 ezer migráns költözik Csepelre. Megérkeztek?

- Ezzel ő és a pártja kérkedett, nem én. Azt nyomta az azóta gyanús pénzügyi körülmények között megszűnt Együtt, hogy 15 ezer migránst simán elbírunk. Szabóék gátlástalanul támogatták volna a betelepítést, a kerítés lebontását, a kvóták szerinti szétosztást, ha az emberektől ők kapnak kormányalakítási megbízást. Hál’ Istennek nem így történt!

- Hihetetlennek tűnik, hogy a beszámolója szerint ön nulla forintból kampányolt Csepelen.

- Azt az egymillió forint közpénzt, amely minden jelöltnek rendelkezésére állt, én nem használtam fel.

- Akkor miből szervezett kampányeseményeket, miből került ki rengeteg Németh Szilárd-plakát a választókörzetben?

- Nem volt sok plakátom. Az Állami Számvevőszék felé, a törvények előírásainak megfelelően, az utolsó fillérig elszámoltunk.

- Mondjon konkrét összeget.

- Nem tudok, nem vagyok könyvelő.

- Ha a Fideszben valaki nem nyer egyéniben, akkor könnyen megrekedhet a karrierje. Ön viszont az egyik fontosabb megbízást kapja a másik után. Mi a titka?

- Dolgozom.

- Különleges kapcsolata van Orbán Viktorral?

- Nagyon tisztelem a miniszterelnököt, a jelleméért, eszéért, kitartásáért, elszántságáért és bátorságáért. Igazi politikusi példakép.

- A minap azt mondta, a térség legerősebb hadseregére lenne szükségünk. Nem lenne fontosabb a térség legjobb oktatásával, vagy egészségügyével rendelkeznünk?

- Igen, a térség legjobb oktatásával és egészségügyével kell rendelkeznünk. Ebbe az irányba megyünk.

- Mi a fontossági sorrend?

- Nincs fontossági sorrend, ezek egyszerre kellenek. 2002 és 2010 között minden a válságról, az ország legatyásításáról szólt, ezt kár tovább ragozni. 2010-ben nem csak a Fidesz nyert elsöprően, hanem az addig regnálókat is eltakarították a választók, mert elegük lett belőlük és a kisstílű politikájukból. Mi harmadszor kaptunk kétharmadot, ez sem véletlen. Ne kezdjük, hogy megváltozott a választási rendszer! A Fidesz mindkét választási rendszerben nyert, de például a mostaniban is veszített egyes helyeken. Áprilisban 15 választókörzetben nem mi nyertük az egyéni mandátumot. A választás tétje az volt, hogy élhetünk-e biztonságban, megőrizhetjük-e, folytathatjuk-e az elmúlt 8 év sikereit, megmaradunk-e magyar Magyarországnak. Az emberek döntöttek, a hadseregfejlesztés is ennek a következménye.

- Nem elvitatva a hadsereg fejlesztésének jogosságát, nem lenne fontosabb arra törekedni, hogy jobb kapcsolatokat alakítsunk ki térségünk országaival?

- A NATO-szövetség alapvető érdekünk, megbízható partnerek vagyunk. Nagyon jó a V4-ek védelmi, katonai koalíciója is. Az elmúlt évek pedig bebizonyították, hogy határaink megvédése, az illegális migráció leküzdése érdekében bizalmi együttműködés alakult ki hazánk és a nem schengeni EU- tagállamok, Horvátország, Románia, illetve az EU-n és a NATO-n kívüli balkáni államok, Szerbia, Macedónia között. Viszont Magyarország szuverenitásának, békéjének, a magyarok biztonságának megőrzése elsősorban a mi saját képességeinken, a Magyar Honvédségen alapul. Ha nincs kikkel-mivel megvédeni a hazát, akkor azt el is veszíthetjük.

- Azt mondja, hogy a hadsereg „újraélesztésébe” szorosan be kell vonni a magyar ipart. Tankokat fogunk gyártani?

- A kínálat nagysága és minősége miatt most még nem tudunk beszállni a harckocsik gyártásába. Viszont van a hadiiparnak olyan része, amely nem bontakozott még ki: új típusú biztonsági kockázatok jelennek meg például a kibertérben. Ebben részt tudna venni az ország, azokkal a területekkel együtt, amelyekben hagyományosan erősek voltunk. Jó példa a csehekkel kötött mostani együttműködésünk, közösen építünk fel egy kézi lőfegyver- és lőszergyárat.

- Több - egymástól független - kormányzati forrás azt mondta nekünk, hogy a helikopterbeszerzést a francia-német Airbus gyárral akarják kiviteleztetni.

- Ez komplex kérdés.

- Így van, vagy nincs így?

- Mivel én is laikus vagyok, így nem is veszek részt a tárgyalásokban, ez a katonák, a szakemberek dolga. Ezért is egy négycsillagos tábornok lett a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor végigjárta a honvédségi ranglétrát, elvégezte az orosz és amerikai hadiakadémiát is, pontosan tudja mi a pálya az esetleges ellenfeleinknél, vagy szövetségeseinknél. És ami a legfontosabb: azt is tudja, mire van szükségünk hazánk megvédéséhez.

- Hogyan értette, amikor azt mondta, hogy a haditengerészeti hagyományok beépültek a magyar nemzeti öntudatba?

- Úgy, ahogy mondtam. A „fake news” szokásosan rosszindulatúan és ostobán kiforgatta a szavaimat. Büszkék lehetünk arra az időszakra, amikor az Osztrák-Magyar Monarchiában haditengerészetünk volt, nagy hadi sikereket értünk el, tengerészeink bátran, esküjükhöz híven áldozták fel életüket a hazáért. „A kötelesség előbbre való, mint az élet!” – ők ezt így tartották.

- Rosszindulatú kiforgatás volt az is, amikor azt mondta, hogy Szél Bernadett nemzetbiztonsági kockázat?

- Most is nemzetbiztonsági kockázatnak tartom. Volt, hogy a kampányban Szél Bernadett az LMP miniszterelnök-jelöltjeként Soros megbízásából migránsbarát politikát folytatott. A napnál világosabb volt, hogy olyan dokumentumokhoz akart hozzáférni, ráadásul törvénytelenül és olyan vehemenciával, ami nemzetbiztonsági jelentőségű volt, tele kockázattal. Mi a nemzetbiztonsági érdeket védtük. Április 8-án viszont az emberek egy kisebbsége ennek ellenére úgy vélte, hogy Szél Bernadettékre is szükségük van. Ezt mi tiszteletben tartjuk.

- Tehát a mai napig egy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő képviselő ül a parlamentben és a nemzetbiztonsági bizottságban?

- Igen, sajnos ez a helyzet alakult ki a választáson.

- Sajtóhír, hogy ön is részt vesz majd az alkotmányrevízióban.

- Ez jó! Parlamenti képviselő, a Fidesz alelnöke, államtitkár vagyok, hogyne vennék benne részt?

- Tud olyan ötletet mondani, amit ön szállít majd?

- Nem szeretnék egyelőre ilyet mondani. Most mindenki ezen gondolkozik, konzultálnunk kell.

- Semjén Zsolt azt mondta, semmi kivetnivalót nem lát abban, hogy üzletemberek pénzén utazgat Kanadától Svédországig a világban vadászgatni. Ha önt egy üzletember meghívná, mondjuk Argentínába egy birkózóversenyre, elfogadná?

- Semmi különlegest nem látok Zsolt vadászataiban. Húsz éve köztudott róla, hogy vadászik. Csak szimpla és alávaló politikai támadást tapasztalok. A szabadideje mindenkinek magánügy. És mi köze a birkózásnak ehhez? Engem a Magyar Birkózó Szövetség vinne külhoni versenyekre. De eddig még egyetlen egzotikus helyre sem mentem. Kimaradt többek között a riói olimpia, a Las Vegas-i és a párizsi VB is.

- De ha meghívnák, elfogadná?

- Nem kell engem meghívni, elmegyek a szövetséggel, ha szükség van rám. De azt mondom, ne engem vigyenek a versenyekre, hanem a birkózókat, edzőket, segítőket. Ők ott a meghatározóak, nem az elnök.

- Márciusban tették le Csepelen egy új csarnok alapkövét.

- Már el is lehet jönni és megnézni, hogy állunk az építkezéssel. A közösségi profilomon már számoljuk vissza, mennyi idő van a megnyitóig. Idén szeptemberre tisztelettel meghívom önöket is egy látogatásra, hol is tartunk. Jövő augusztusban pedig meg lesz a műszaki átadás.

- A csarnok építésére egy olyan alapítványon keresztül is jutott állami támogatást, amely az ön lakcímére van bejegyezve, és amelynek ön az alapítója. Tavalyi beszélgetésünkkor kezdődött ez az ügy.

- Nem az „ügy” kezdődött, hanem a kavarás, hogy hol tartom azt a pénzt, párnába varrva vagy dunyhában?

- És hol?

- A bankban. Az alapítvány minden törvényes feltételt, előírást betartva, az én legcsekélyebb befolyásom nélkül használja fel a forrásokat az építkezésre.

- Tehát Soros Györgynek sincs befolyása az általa alapított alapítványokra.

- El tudják képzelni, hogy volt polgármesterként, országgyűlési képviselőként, a nemzetbiztonsági bizottság alelnökeként lenyúlhattam volna kétmilliárdnyi közpénzt? Az állam különböző szervei – nagyon helyesen – több szinten felügyelnek. Persze a lopást direktben egyetlen ellenzéki politikus és az őket kiszolgáló sajtójuk sem merte állítani, de folyamatosan azt érzékeltették, s mint tényről hazudoztak össze-vissza.

- Gyurcsány Ferenc az első parlamenti ülésen felállt és azt mondta, kezdjen végre normális párbeszédet néhány fontos ügyben a kormány és az ellenzék, mire jött ön és kvázi elküldte melegebb éghajlatra.

- Önök szerint a párbeszédről szónokolt Gyurcsány Ferenc? Először is nagyon nehezen lehetett értelmezni, mit is mondott, olyan zavaros volt az egész. Lehet olyat mondani, hogy beszélgessünk, miközben folytatom a hazudozást, majd leköplek, és dacból beléd rúgok?

- Reménytelennek látja, hogy az egyik oldali sorosozás és a másik oldali diktatúrázás közben bármiről értelmes párbeszéd alakuljon ki a két oldal között?

- Igen, mert mi erre törekszünk. Hogy ne ideológiák, hanem a valóság, az emberekkel való párbeszéd, az ő érdekeik mentén hozzunk döntéseket.

- De ha mindenről Soros György jut eszébe a kormánypártoknak, úgy nehéz lesz.

- De nem mindenről ez a spekuláns jut eszünkbe. Viszont tény, hogy Soros-hálózata az egész brüsszeli politikára hatalmas befolyással van, és ők migránsokkal akarják betelepíteni Európát. Akármit mond Orbán Viktor, Soros György egyből rákontrázik, és diktálja a tempót Brüsszelnek. A magyar miniszterelnök elmondja, hogy az EU új költségvetési tervezete a szegényebb EU-s országokat sújtja a gazdagabbak javára, mire jön Soros György és leírja, a legnagyobb baj az, hogy 2004-ben felvették ezeket a közép-európai országokat az EU-ba.

- Beszéltünk több dolgozóval a minisztériumban, azt mondták, kicsit tartottak öntől, amikor kiderült, hogy itt fog dolgozni, mert a médiából a dúvad Németh Szilárdot ismerték meg, aztán kellemesen csalódtak, amikor kiderült, hogy házon belül kedves, joviális ember. Ezek szerint két Németh Szilárd van?

- A Dúvad című film, Bessenyei Ferenccel a főszerepben az egyik kedvencem. Persze klassz volt az Ördög az emberben, a Dr. Jekyll és Mr. Hyde skizofrén kalandjait feldolgozó amerikai film is. De a viccelődésen túl, kérem, hadd ne elemezzem magam! Amit pedig a sajtóban való megjelenítésemről mondtak, az szerencsére elsősorban nem engem minősít.

Kósa András, Zoltai Ákos