Hosszú oldal - Cigeretta

A régi lakók szerint felháborító az egész ügy. Szerintem is felháborító, csak én nem vagyok régi lakó, ami egyébként nem akadályozott meg a méltatlankodásban, de hát beszélhetünk mi ezeknek, egyik fülükön be, a másikon meg ki, csoda, hogy be nem horpad a homlokuk is a nagy szívásban.

Ki van égetve a napfénytető, azt kiabálta felfelé az emeletre nekem, a mi munkásaink égették ki, látta a saját szemével. Azt ugyan hogy láthatta, ha egyszer ki volt húzva a napfénytető, üvöltöttem vissza neki, hogy ha már illegálisan és műemlékvédelmi szempontból indokolhatatlan módon felhúzta azt a kurva tetőt, álljon alatta, ha süt a nap, ha nem, és ne az első emeletet bámulja.

Erre persze összesereglett a fél ház; aki nem a gangra, az az ablakba sorakozott fel, mert hát a füst, az mindenkit idegesít. Régen állítólag tilos volt az udvar innenső részén szívni a cigerettát – a szomszéd néni következetesen cigerettának mondja, mintha csak egy félresikerült mozifilmben lennénk valamikor kilencszázharmincötben –, de ezek újabban úgy elkanászodtak, hogy ügyet sem vetnek a házszabályzatra.

Hol van a házszabályzat, kérdezem, mert engem is érdekelne, és hirtelen felrémlik, hogy engem is fel akartak jelenteni a sitteszsákok miatt, hiába magyaráztam, hogy előttünk buszmegálló van, nem parkírozhat ott az emberünk álló nap, mert a közteresek itt a belvárosban olyanok, mint a dögkeselyűk, egy pillanatra elpilledsz a napon, és már a húsodba is vájnak, szóval nekem muszáj előbb a lépcsőházban összegyűjteni a zsákokat. Akkor még ennél is újabb lakó voltam, és a ház lakossága összezárt ellenem. Később jó pontokat szereztem viráglocsolással, gangfelmosással, úgyhogy most már egyértelműen látják bennem a szövetségest cigeretta-ügyben.

Házszabályzat ide vagy oda, az nem állapot, hogy egész nyáron nem tudunk szellőztetni, mert telefüstölik az udvart, ő már meg is írta a közös képviselőnek, de mégse történt semmi, mondja önérzetesen a földszinti szomszéd, megáll a füst a kurva napfénytető alatt, és nem lehet megmaradni a szagtól. Hozzám is feljön, bólogatok, mert hát tényleg, fél perc alatt átjárja a lakást a bűz, nem győzöm az illatgyertyát égetni. Márpedig az ember természetes állapota a nemdohányzó, mondom, mire csak épp tapsolni nem kezdenek: így van, mi is természetes állapotunkban vagyunk, csak ez itt, ez a szemét nem.

Régen meg volt mondva, hogy a kert tövibe kell menni cigerettázni, magyarázza egy másik szomszéd, most is kényszeríteni kell őket. Írni kell a közös képviselőnek. Külön-külön kell írni, hadd érezze, hogy ez mindenkinek fontos. Ő amúgy is írni akar neki, mondja a földszinti szomszéd, mert a cigerettásnak az élettársa fenyegető levelet küldött neki, hogy rohadjon meg, amiért nem takarítja a teraszt. (A terasz is illegálisan lett építve, de ebbe most nem megyek bele.) Szóval azt írta neki a nő, hogy tanuljon meg repülni, ha olyan bunkó paraszt, hogy nem seper fel maga után. Hát most mondja meg, normális az ilyen, kiabál a szomszéd. Telifüstöli az egész udvart és én vagyok a bunkó paraszt?

Csepelyi Adrienn