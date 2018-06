Vilmos, a kötéltáncos

Korábbi vizitek

Bár ez az első hivatalos látogatás, a királyi család tagjai korábban megfordultak már a régióban. Vilmos nagyapja, Fülöp edinburgh-i herceg 1994-ben meglátogatta édesanyja jeruzsálemi sírját, s ez alkalommal ki is tüntették, amiért nagy szerepet vállalt görög zsidók megmentésében. Károly herceg szintén járt Izraelben, amikor részt vett Jichak Rabin, illetve Simon Peresz volt kormányfő temetésén – emlékeztetett a The New York Times.