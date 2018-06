Akik napfényre vágynak

Koncert, zenélés, nosztalgikus slágerek, szemtelenül feleselős örömszínház, ez a sepsiszentgyörgyi teátrum Chioggiai csetepatéja a kisvárdai fesztiválon.

Jubileumhoz érkezett a kisvárdai színházi fesztivál, az idei sorozat a harmincadik. Évek óta szakmai rangot jelent, ha egy határon túli magyar társulat, ez a profilja fesztiválnak, meghívást kap a szabolcsi városba. Bár az utóbbi időben a sajtónak főként a stadionépítés és egyéb beruházások szolgáltatnak témát, a színházi fesztivál még mindig fontos eseménynek számít Kisvárdán. A költségvetés ugyan nem nő, egyes, a színházzal kapcsolatos fejlesztések elmaradnak, a társulatokért, bizonyos előadásokért mégis érdemes Kisvárdára utazni. Ezek közé tartozik a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Goldoni adaptációja, A Chioggiai csetepaté.

Nemrégiben a MITEM-en is szerepelt a sepsiszentgyörgyiek Alice című előadása Bocsárdi László színrevitelében. Most a kisvárdai sorozat keretében Debrecenben játszották. Annak műfaja koncertszínház, és a Chioggiai csetepaté is mintha ezt az utat követné: a zene, a dalok óriási szerepet kapnak Sardar Tagirovsky rendezésében. Nagyon mai és hatásos Török Tamara fordítása. A hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek olasz slágereit halljuk, kisebb zenekar is van, de maguk a színészek is zenélnek. Olyan az egész, mint egy hatalmas buli. Majdnem mindenkinek külön dal is jut. A dalok magyar fordítását pedig a színpad fölötti feliraton követhetjük.

A derűt keresték Az idei Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja díszvendége Bocsárdi László, a sepsiszentgyörgyi teátrum művészeti vezetője 1995 óta, 2005-től pedig igazgatója. Pályája, rendezései emlékképeiből kiállítás is nyílt a Művészetek Házában. „ A színházi útkeresésünk egyértelműen Kisvárdához kötődik – fogalmaz Bocsárdi László – ez volt az a hely, ahol szakmai visszajelzést kaptunk, ami sokszor nagyon igazságtalannak tűnt, de szembe tudtunk nézni a magyar színjátszás trendjével és ami bizonyos fokig ellentmondott annak az élménynek, amit a román színház jelentett számunkra. Mert mi a kettő között vergődtünk, ami egyszerre jelentett konfliktust és áldást a számunkra. A két színházi kultúra mezsgyéjén haladtunk és arra törekedtünk, hogy egy sajátos színházi nyelvet hozzunk létre, a Hamvas Bálától származó gondolat szerint, hogy a derű és a melankólia egy tőről fakad. A művészetnek szerintem ez a lényege: a derű! ” – jegyzi meg.

Nagyon jó ötlet, egész más értelmezést kap így, hogy nem csak a fülünkben lévő dallammal és a bevésődött olasz szövegfoszlányokkal találkozhatunk újra. A chioggiai nők története pedig ebbe a sajátos örömszínházba beleágyazva élővé, sőt maivá válik. A pletyka, a szóbeszéd, a féltékenység, a szenvedély lángra kap, és szinte mindent letarol. Tétje lesz, de úgy, hogy közben valahogy mégis rálátunk az egészre, sőt nevetni is tudunk rajta. Nagyszerű a társulat. Teljes erőbedobással veti bele magát a játékba, a színészek élvezik, hogy zenélhetnek, énekelhetnek, együtt lehetnek, egymásra reflektálhatnak. A chioggiai nők – Szalma Hajnalka, Gajzágó Zsuzsa, Kórodi Janka és Benedek Ágnes – pedig tényleg magukkal ragadják a nézőt. És nem csak a nézőt, hanem a férfiakat is: a Toffolót játszót Mátray Lászlót, a Titta-Nanét alakító Kónya-Ütő Bencét és a jegyzőt megformáló különösen elemében lévő Pálffy Tibort. A rendező egyfajta ellenpontként, kitekintésként több szereplőt is bevon a játékba például egy tolókocsis alakot, aki néma rezonőrként végig figyeli az eseményeket. Bocsárdi László fogalmazott úgy a szakmai beszélgetésen, hogy a napfényre vágyunk. Igen, ez az előadás kivisz minket a napfényre, és szerencsére ott is tart, jó sokáig.

Infó

Goldoni: Chioggiai cseteopaté

Sepsiszsentgyörgyi Tamási Áron Színház

Rendező: Sardar Tagirovsky

A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja verseny előadása

Balogh Gyula