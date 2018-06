Pikáns svéd-magyar rangadó lesz a vb-n

A magyar válogatottat Svédországgal, Katarral, Argentínával, Egyiptommal és Angolával sorolták egy csoportba a januári, olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda-vb hétfői sorsolásán.

Azzal, hogy a világbajnoki szereplésről döntő júniusi párharc első, idegenbeli mérkőzésén öt góllal legyőzte Szlovéniát, Ljubomir Vranjes együttese megtette az első, nagyon fontos lépést a jövő szempontjából is kiemelt fontosságú, 2019. január 10. és 27. között sorra kerülő német-dán rendezésű torna felé. A vendégként elért bravúr végül sokat ért, a veszprémi visszavágó után ugyanis megmaradt egygólnyi fór. A játékosok és a szakmai stáb megtette a magáét, így a nemzeti csapat képviselőinek hétfőn Koppenhágában, a csoportkör programjának kialakításán volt jelenésük.

“Nyilván nem kívánságműsor egy vb-sorsolás, de nem lehetünk elégedetlenek, hiszen kiegyensúlyozott a C/D-ág, a csoportunkban pedig úgy vélem, akár az első kettő között is végezhetünk” – nyilatkozta Marosi László, a hazai szövetség alelnöke, miután kiderült: Svédország, Katar, Argentína, Egyiptom, Angola lesznek a riválisok, továbblépés esetén pedig a Dániát és Norvégiát is felvonultató C csoportból érkeznének ellenfelek.

Segít a szövetség a drukkereknek

Szeretnénk a magyar szurkolókat segíteni, hogy minél többen eljussanak a világbajnokságra, elsősorban hasznos információkkal, diplomáciai segítséggel, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy Dánia hagyományos kézilabdás helyszín, ugyanakkor azt szeretnénk, ha minél több magyar drukkolna a helyszínen a válogatottnak, hiszen rendkívül nagy segítséget nyújtottak a szlovénok elleni selejtezőkön is – ezt Novák András, a hazai szövetség főtitkára mondta azt követően, hogy kiderült, Magyarország a skandináv országban játszik majd a csoportkörben.

A négy csoportból az első három-három helyezett léphet tovább a következő szakaszba, amely után a középdöntős csoportok (két hatosba osztják be a tizenkét együttest) négy-négy legjobbja alkotja majd a negyeddöntő mezőnyét. Marosi ezzel kapcsolatban hozzátette: a középszakasz első négy csapata közé várja a válogatottat, amely így a nyolc között végezne, azaz szinte kivívná az olimpiai selejtezős szereplés lehetőségét. “Erre is jó esélyt látok, hiszen a skandináv csapatok mellett esélyesek lehetünk a legjobbak közé kerülésre” – jelentette ki.

A legkomolyabb próbatételt minden bizonnyal Vranjes-kapitány szülőhazájának nemzeti együttese, Svédország jelentheti majd a csoportküzdelmek során. A felek legutóbb januárban, két felkészülési mérkőzésen találkoztak, egy jönköpingi 29-29 után Göteborgban 31-29-es hazai siker született. Az örökmérleg is hasonlóan kiegyensúlyozott: 20 svéd és 17 magyar siker mellett négyszer nem bírtak egymással a csapatok. Magyarország legutóbb a 2009-es horvátországi világbajnokság középdöntőjében tudott nyerni a skandinávok ellen. Ha az utóbbi adat kissé riasztó is, a további riválisokkal szemben sokat ígérnek az eddigiek: a további négy csoportellenfél közül Katar, Argentína és Angola ellen még százszázalékos a válogatott, amellyel szemben Egyiptom is csak egyszer csípett el egy döntetlent – 16 próbálkozásból.

Összességében kijelenthető, hogy a sorsolásra igazán nem panaszkodhat a válogatott.

A vb csoportbeosztása

A csoport (Berlin)

Franciaország, Németország, Oroszország, Szerbia, Brazília, Korea

B csoport (München)

Spanyolország, Horvátország, Macedónia, Izland, Bahrein, Japán

C csoport (Herning)

Dánia, Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile, Szaúd-Arábia

D csoport (Koppenhága)

Svédország, MAGYARORSZÁG, Katar, Argentína, Egyiptom, Angola

“

Hatos Szabolcs