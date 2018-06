Délelőtt derű, délután ború

Kedden a változóan felhős ég mellett többórás napsütésre számíthatunk, majd délutántól délkelet felől fokozatosan beborul az ég. Elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar is lehet, utóbbira hétfőn délnyugaton és északkeleten van nagyobb esély. Az északias szél megélénkül, kedden a Nyugat-Dunántúlon helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali kedden 22 és 26 fok között valószínű.

Szerdán erősen felhős lesz az ég, sokfelé kell esőre, záporra készülni, és nagy területen megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 11-17 fok között valószínű. A nappali maximumok 18-23 fok között alakulnak.

Csütörtökön továbbra is sokfelé lesz eső, zápor, keleten helyenként zivatar is. A déli, délkeleti megyékben lehet több napsütés. A szél megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-17, a legmagasabb hőmérséklet 20-26 fok között alakul.

Pénteken is a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar. A szél élénk, időnként erős lesz. A minimumhőmérséklet 12-17 fok között valószínű. A maximumok 20-27 fok között alakulnak.

Szombaton reggel még lehet főként délen csapadék, majd ott is megszűnik az eső. Napközben már jórészt gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, de a szél erős, sőt néhol viharos is lehet. A leghidegebb órákban 13-18 fok lesz. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-17, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.