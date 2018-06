Olcsó az üzemanyagunk

Kiugró olajtőzsdék ide, forintzuhanás oda, a térségben Ukrajnán kívül most nálunk a legolcsóbb a motorbenzin és a gázolaj

A folyamatos üzemanyag-áremelkedések ellenére a hazai benzin és gázolaj a környező államokhoz viszonyítva ismét olcsóbbá vált – derül ki a Cargopedia.hu nevű szállítmányozási oldal legutóbbi - június 18-i - adatai alapján végzett számításainkból.

Benzinünk átlagára szűkebb környezetünkben kifejezetten kedvező: míg nálunk 400 forint alatt áll, addig a legtöbb országban ennél jóval többért mérik. Bár Románia csak néhány forinttal drágább, a szerb és az osztrák kutakon literenként már akár 20-30 forinttal is ráfizethetünk. Szlovénia több mint 40, a benzinesek körében most kiemelt utazási célpontnak számító Horvátországban, illetve Szlovákiában viszont literenként már több mint 50 forinttal is többet kérhetnek a benzinért. Jelenleg egyedül Ukrajna számít hozzánk képest olcsóbbnak: ott átszámítva körülbelül 312 forintot kell adni azért, amiért nálunk átlag 393-at. Megjegyzendő: bár a két állam átlagtarifája közötti különbség még mindig tetemes, azok az elmúlt évtizedek során soha nem álltak ennyire közel egymáshoz. Vagyis az ukrán ár hatalmas előnye egyre morzsolódik. Ez az ukrán határ menti kisüzemi üzemanyag-szállítgatás hasznát is mérsékli.

Gázolaj-fronton hasonló a helyzet, bár az ukrán árelőny e tekintetben jelentősebb. A román és osztrák dízeltarifák alig magasabbak a hazainál. Szlovákia és Szlovénia közel húsz forinttal ver ránk. Horvátország e listán is a második legdrágább, bár az ott tankoló dízelesek a benzineseknél kevésbé járnak pórul. A benzinsorrendben viszonylag kedvező helyezésű Szerbia gázolajfronton a legdrágábbnak számít: literenként ott közel 50 forintot fizet rá a közlekedő.

A hónapok óta tartó nemzetközi olajdrágulás és forintgyengülés nyomasztó hírei közepette furán hat, de üzemanyag-tarifáink a környező államokkal összevetve tavaly éppenséggel viszonylag magasabbnak számítottak. A felmért nyolc állam közül márciusban és szeptemberben is nálunk volt a harmadik legdrágább a gázolaj, a benzin pedig a 4.-5. helyen állt. Ez 2016-hoz képest visszaesésnek számított, ami leginkább a jövedékiadó-emelés kontójára volt írható. Annak ellenére, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó továbbra se mérséklődik és a termékeket változatlanul Európa legmagasabb forgalmi adója is sújtja, mára fokozatosan visszanyertük a környező államokhoz viszonyított árelőnyünket. Szakértők a hullámzás okára mindeddig nem találtak kielégítő magyarázatot, de azt mindenképp jelentősen befolyásolják a térség üzemanyag-ellátásában alapvető szerepet játszó Mol üzleti döntései.

Mindazonáltal lehet még hová javulni. A Cargopedia.hu 42 tagú európai listáján a legolcsóbb Fehéroroszország literenként 192 forintos átlagtarifával. Hasonlóképp, nálunk elképzelhetetlenül alacsony díjakkal találkozhat az Oroszországba autózó. A harmadik-negyedik legolcsóbb európai államnak számító Moldova, illetve Ukrajna e két államnál literenként már körülbelül száz forinttal drágább. Hozzánk képest sokkal olcsóbb az üzemanyag Bosznia-Hercegovinában és Macedóniában, de Lengyelország és – meglepetésre - a korábbi évek árcsúcstartója, Törökország is elénk vágott. Mindemellett a 42-es listán helyezésünk viszonylag kedvező, hisz a 14. legolcsóbbnak számítunk. A legdrágább Izland közel 600 forintos szinttel. De az autózóknak Olaszországot, Görögországot, Hollandiát, Dániát és Franciaországot is érdemes valamiképp elkerülni vagy a tankolásra komoly összegeket tartalékolni.

A különböző üzemanyagtípusok árai közötti legnagyobb különbség Svájcban, a már említett Szerbiában és az Egyesült Királyságban a benzin, Hollandiában, Portugáliában és Németországban pedig a gázolaj javára tapasztalható.

Marnitz István