A Toroczkai-mozgalom törléséről vitáznak a Wikipedia szerkesztői

„Nem tájékoztat, hanem propagál” – mondják a radikális mozgalom önmagáról írt szócikkéről a törlést támogatók. Az ellenérv szerint nem törölni kellene, hanem kijavítani.

Még ki sem mondták a Jobbikból kiszakadt új mozgalom, a Mi Hazánk megalakulását szombaton, Ásotthalmon, valaki már szorgalmasan megírta a szervezetről szóló szócikket a legnépszerűbb internetes enciklopédiában, a Wikipedián. Az egy bő bekezdésből álló szöveget láthatóan olyan ember írta, aki szimpatizál a Toroczkai László által vezetett mozgalommal, és kritikus a Jobbikkal szemben (például parlamenti pártként tüntetik fel magukat, amelynek Dúró Dóra személyében képviselője van az Országgyűlésben).

Meg is érkezett a reakció a Wikipedia legendásan precíz szerkesztői részéről: egyikük a lap törlését kezdeményezte, mivel az nem releváns, inkább „Jobbik-történet és az enciklopédia megcsúfolása”. A szerkesztők vitája most is tart (itt követhető), és egyelőre a törlés pártján állnak többen. A fő érv, hogy a szócikk jelen formájában „nem tájékoztat, hanem propagál”, az ellenérvek szerint nem törölni kell, hiszen a Mi Hazánk egy létező mozgalom, hanem kiegészíteni, kijavítani. A vitát az adminisztrátor fogja lezárni, és ha úgy alakul, törli a szócikket.