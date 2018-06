Orbán harcol a protokollal is

Több apróságra fel kellene hívni a miniszterelnök figyelmét, de Orbán Viktor álláspontja az, hogy a megjelenéséhez sem fogad el tanácsokat senkitől – így reagált lapunknak Görög Ibolya protokollszakértő a GProtokoll Szaktanácsadó Bt. vezetője, a miniszterelnök hétvégén nyilvánosságra és a figyelem középpontjában került fotójára. Orbán a Visegrádi Négyek (V4) többi vezetőjével és Sebastian Kurz osztrák kancellárral állt, nem méretre szabott ruhában.

Forrás: OV/Facebook

A fotót a hétvégén rengetegen megosztották a közösségi médiában, sőt az egyik hazai divattervező, Herczeg Zoltán felajánlotta, hogy ingyen vállalja a "miniszterelnök úr nadrágjának méretre igazítását." – 10-12 percre kellene csupán nélkülöznie – írta a divattervező a Facebookon, hozzátéve: felajánlása a szeretet és a béke jegyében született.

– Jó lenne, ha Orbán Viktor elfogadná a tanácsokat a körülötte lévőktől, vagy éppen a szabójától – vélekedett Görög Ibolya, hozzátéve: a miniszterelnök valószínűleg nem hiszi el, illetve meg sem hallgatja a kritikát. Pedig a szakértő szerint erre szüksége lenne, hiszen Görög úgy véli egy pocakosabb férfinak bővebb, kicsit hosszabb zakót kell felvennie. – A nadrágnál pedig fontos, hogy csak elől vethet a boka fölött egy buggyot és egyenesen kell állnia. Orbán nem tartja be a megfelelő szabályokat, valószínűleg nem is figyel azokra – mondta a protokollszakértő.

Arra a kérdésünkre, hogy ilyen esetben mit tehet egy tanácsadó, a GProtokoll vezetője azt mondta, meg kell Orbánnak mondani: miniszterelnök úr, ne haragudjon, de ez így nem jó, másikat kell csináltatni.

Görög felidézte, hogy a múltban is több olyan eset történt, amikor Orbán megszegte a szabályokat. A miniszterelnök például többször is zsebre-dugott kézzel jelent meg hivatalos tárgyalásokon, legutóbb pedig így fogott kezet a Magyarországra látogató osztrák kancellárral is. A miniszterelnök 2015-ben és 2011-ben is – a diplomáciában elfogadhatatlan módon – kézcsókkal köszöntötte a német kancellárt, Angela Merkelt, de az öltözékével is többször akadt már már gond, 2013-ban például a japán császár mellett került kínos helyzetbe, a nem jól szabott öltönye miatt.

Z. Á.