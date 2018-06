Megtagadták a volt NATO-főtitkár beutazási kérelmét az USA-ba

Nem kapott könnyített beutazási vízumot az Egyesült Államokba Javier Solana, a NATO volt főtitkára és az Európai Unió volt külügyi biztosa – írja az MTI.

A számítógépes rendszer automatikusan megtagadta a könnyített vízumra irányuló kérelmet Solana egyik korábbi iráni látogatása miatt.

Ez nem azt jelenti, hogy a spanyol politikus egyáltalán nem léphet be az Egyesült Államokba, hanem azt, hogy teljes vízumért kell folyamodnia, amelynek kiadása hosszabb ideg tart, és drágább is. A könnyített (vagy más néven: ESTA) vízum szabályait még az előző amerikai elnök, Barack Obama szigorította meg. Ennek értelmében a könnyített vízumra jogosult 38 ország állampolgárainak 2011. március elseje óta megtagadják a könnyített vízumot, ha korábban látogatást tettek Iránban, Irakban, Jemenben, Líbiában, Szomáliában vagy Szudánban. Ezért teljes vízumot kell kérniük, amelyhez szükséges egy személyes beszélgetés is az adott ország nagykövetségén vagy konzulátusán.

Javier Solana 1995 és 1999 között irányította az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét, majd az EU külpolitikáért felelős főbiztosa volt. 2015-ben részt vett az Iránnal kötött többhatalmi atomalku kimunkálásában. 2013-ban Teheránba utazott, hogy részt vegyen Haszán Róháni iráni elnök beiktatási ünnepségén.

Jelenleg azért kíván beutazni az Egyesült Államokba, mert több amerikai egyetemre van vendégtanári meghívása.