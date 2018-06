Vajszló, egy Baranya megyei 1800 fős kis falu 2,4 milliárd forintot kapott Orbán Viktortól. Volt ő ott a választások előtt is, kampányolt, hogy neki szavazzanak bizalmat, és a győzelem után visszament megköszönni szavazataikat, egyúttal pénzt is tett az asztalukra. Régi magyar mondóka jutott eszembe a hír hallatán: "aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére." Vajszló ezek szerint egyszerre lépett, kapott is rétest. Nekem nem az a bajom ezzel, hogy kaptak, hanem az, hogy miért. Ezek szerint ha egy 18 ezres kisváros is Orbánra szavazott, akkor nekik 24 milliárd jár, egy 180 ezres városnak meg 240 milliárd? Hogy bírná el ezt a költségvetés? Az EU-s pénzek segíthetnének, de akkor mi marad Orbán oligarcháinak, csókosainak? A másik probléma az, hogy Orbán mint az ország miniszterelnöke arra nem kapott felhatalmazást, hogy az adófizetők pénzét sajátjaként kezelje, mint a zsebpénzét.

Molnár István