Miniszterelnökünkről elképesztő fotók jelentek meg, melyeket nem lehet másként minősíteni: röhejesek! Nem beszélve gesztusairól, a zsebben tartott kezéről és egyebekről. A nemzetközi politikában vannak elvárások, szokások, melyeket tiszteletben kellene tartani, elvégre a kormányfő nem celeb, hogy röhejes ruhákban szerepeljen, melyek saját magát, környezetét és egyben az országot is lejáratják. Ennyire semmibe venni alapvető dolgokat, ez nagyon szánalmas, másrészt épp elég közpénzt kapnak a kormánytagok és a képviselők is, hogy ruházatukat megfelelő módon rendben tartsák. Vezérünknek nyilván nem az angol minőségi használtruha-kereskedésben kell beszereznie a ruháit, megvan arra a keret szép számjegyekkel, mégis ilyen elszabott öltözékekben jelenik meg. Jót röhög rajta és rajtuk is mindenki.

Makovics János