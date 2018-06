Magyar bisztró a Mekong partján

Szívünkhöz közel álló színfolt került Délkelet-Ázsia gasztronómiai térképére. Laosz fővárosában megnyílt a Budapest Bistro, amely magyaros ízekkel öregbíti hazánk hírnevét.

A Mekong folyó partján fekvő háromnegyed milliós Vientián nem mondható dübörgő megapolisznak, ám mégis egyre népszerűbb célpont a turisták körében. Sokan kíváncsiak az építészeti örökségére, így That Lungra, a Nagy Sztupára, mely a város és az ország jelképe, még Laosz címerén is megtalálható. Vagy a 16. századi aranyozott buddhista templomra, a Wat Ho Phra Keoóra, mely egykor a smaragd Buddha otthona is volt. Esetleg a közeli parkra, ahol kétszáz különböző pózban ábrázolt Buddhával találkozhatnak. De sokan esküsznek az orchideák hatalmas választékát felvonultató botanikus kertre is.

A francia gyarmatosítás jegyeit erősen magán viselő Vientián egyre lendületesebben fejlődik. A vadonatúj állami beruházások mellett új bevásárlóközpontok épülnek és gombamód szaporodnak a kitűnő éttermek is. Az egyik legújabb közülük a környék egyetlen kelet-európai étterme, a Budapest Bistro, melyben a retró stílusjegyek és a modern dizájn keverednek az ínycsiklandó magyar ízekkel.

Az étterem választéka igyekszik minden igényt kielégíteni: nem csupán a külföldön jól ismert gulyásleves és rántott hús népszerű; a körözött, a hideg almaleves, a csirkepaprikás, a rakott krumpli, a Gundel palacsinta vagy akár a mákos guba is méltán pályázik Ázsiában a legnépszerűbb magyar étel címére. A választék mellett a minőség is kiemelten fontos elvárás. A húsételek alapanyagait az étterem arról az újonnan épült vágóhídról rendeli, amely a Magyarország és Laosz között kötött segélyhitel program keretében épült meg.

Az italválasztékra sem lehet panaszuk a vendégeknek. Az ismert nemzetközi termékek mellett természetesen a magyar borok és a Hungarian Spirit, vagyis a magyar pálinka is egyre kedveltebb. A kínálat legnevesebb portékája a Miskolci Likőrgyár égisze alatt működő Prekop pálinkamanufaktúra aranyérmes bio vadkörtéje.