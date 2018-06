A fekete hegyek országa

Tengerparti kisvárosok, látványos öblök, hatalmas hegyek és gyönyörű alpesi tavak várják a turistákat. Budapestről már közvetlenül is el lehet jutni repülővel.

Montenegro, más néven Crna Gora annyit jelent: Fekete-hegy. 293 kilométeres partszakasz három részre osztható. Herceg Novi kicsit szocreálos hangulata a nosztalgiázókat vonzza, Kotor csendes pihenőhely, egyre szépülő szálláshelyekkel, Budva pedig inkább a fiatalok célpontja. A tenger gyönyörű, az idő általában kellemes. A tengerpart körülbelül 73 kilométerén lehet strandolni.

Az ország északi részén találjuk a vadregényes Durmitor hegységet, melynek legmagasabb csúcsa a meseszép Bobotov Kuk, amely 2523 méterrel emelkedik a festői kotori öböl tengerszintje fölé. A hegy főcsúcsa alatt egy érdekes jégbarlangot találunk, a terület központjának számító Zabljak település pedig nem csak arról híres, hogy onnan a gyönyörű Fekete-tóhoz túrázhatunk, hanem arról is, hogy ezen a környéken bujdostak a második világháború idején Tito partizánjai.

A magyar utazók elsősorban nyaralni mennek Montenegróba. Tengerpartja szemet gyönyörködtető, vadregényes, ám az infrastruktúrája még nem mindenhol tökéletes. Budva és Kotor erődítményes belvárosa egyesek szerint versenybe szállhat Dubrovnikkal, Zadarral és Splittel. Budvát szokták a montenegrói Siófoknak is nevezni, mivel igen nagy ott az éjszakai élet. Onnan busszal egyszerűen megközelíthetjük a híres Sveti Stefant, ahol számos híresség is megfordult már, hiszen ennél az apró szigetnél szebb látványt nehéz elképzelni: a sziklaszirtre tapadt falucska mára teljes terjedelmében a luxus fellegvára. Az 1950-60-as évektől házait apartmanokká alakították, így létrehozva egy hotelszigetet, mely a környékbeli turizmus egyik látványossága lett. A település nevét Szent István vértanúról kapta, aki után a szigeten látható legnagyobb templomot is elnevezték.

A Kotor-régió természeti és kultúrtörténeti értékei az UNSECO világörökség részét képezik. Jelentős nyaralóhely még Becici, mely Budva szállodakínálatának egy tekintélyes részét szolgálja ki. Rafailovici strandja messze földön híres volt már régen is. 1936-ban Franciaországban elnyerte a „Legjobb strand a Földközi tengeren” címet. A faluban a tehetősebb réteg több emeletes házai egy részében apartmanokat, illetve szobákat bérelhetünk. Kedvelt célpont, mert a legrosszabb esetben is csak 200 métert kell a partig gyalogolni. Mivel a hely rendkívül népszerű, az utcák pedig keskenyek, a parkolás nagyon bonyolult.

Herceg Novit a virágok és lépcsők városának is nevezik. Éghajlata igen kedvező, még az év legrövidebb napján is körülbelül 8 órát süt a nap. A növényfajták egészen kora tavasztól kezdenek virágba borulni, májusban pedig finom jázmin illat lepi el a kerteket. A skandináv országokból sokan látogatnak ide az év minden szakaszában. Télen is van miért ide utazni, hiszen több, mint negyven éve ebben az évszakban rendezik meg a tavasz első virága tiszteletére a Mimóza Fesztivált. A rendezvény ideje alatt számos kulturális, szórakoztató és sport programon, valamint egy maszkabálon és egy halász ünnepségen vehetnek részt az ide látogatók. Az ünnepség záró programja pedig egy közös mimóza szedés Herceg Novi partjainál.

Érdemes megnézni a nemzeti parkokat is. Herceg Novitól nem messze található a Kék barlang, Žanjić közelében. A barlang a Zlatna Luka szurdok és a Mokra Gora fok között helyezkedik el. A barlangba két bejáraton át juthatunk be, az egyik igen széles, de alacsony, a másik bejárat pedig az ellenkezője. A víz mélysége a barlangban 3-5 méter, kékesen csillog.

Gasztro A tengerparti üdülőhelyek éttermeiben a halak, rákok, kagylók a legfinomabbak. A helyi konyha rengeteg olívaolajat használ, az ország legrégebbi olajfája, mely Stari Barban található, több mint 2000 éves. A helyi különlegességek sorát erősíti a cevap, ami háromféle darált húsból készül; a pljeskavica, ami annyiban különbözik a cevaptól, hogy laposra sütik; illetve kedvelt étel a rastan is, ami szárított kecskehúsos kelkáposzta. AFP fotó Bureket is finomat sütnek Montenegróban. Rétestésztába töltenek darált húst vagy sós túrót, amit joghurttal tálalnak.