Időközi öszefogások

A közelgő három fővárosi önkormányzati választás közül kettőnél biztosan lesz olyan jelölt, aki nagy ellenzéki támogatással indul. A XV. kerületben még bizonytalan a helyzet.

Budapesten három kerületben lesz időközi önkormányzati választás a közeljövőben. Az V. kerületben, ahol képviselőt választanak július 8-án, Nagy Béla nyugdíjas pedagógus mögé állt az ellenzék. A VIII. kerületben Kocsis Máté fideszes polgármester utódját választják meg szintén július 8-án: a fideszes jelölttel, Sára Botond alpolgármesterrel szemben indul itt függetlenként Győri Péter, aki mögé felsorakoztak az ellenzéki pártok. A XV. kerületi polgármester-választásnak még nincs hivatalos időpontja, de vélhetően szeptember közepén tartják majd.

Az V. és a VIII. kerületben már összehoztunk egy átfogó ellenzéki megállapodást, és a XV. kerületben is közel járunk hozzá – nyilatkozta lapunknak még május végén Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke a közelgő időközi választásokra reagálva. Egy hónappal később még nincs teljes megoldás a Rákospalotát, Pestújhelyt és Újpalotát magában foglaló körzetben, de az már biztos: a szocialisták, a Liberálisok és a DK is Németh Angélát támogatja. Az alpolgármestert, a kerületet eddig vezető DK-s Hajdu László ajánlotta a pártok figyelmébe, sőt a parlamentbe bejutó politikus azt mondta, tárgyalnak a Jobbikkal és az LMP-vel is. (A Fidesz jelöltje itt László Tamás, korábbi polgármester.)

A Jobbik májusban már bejelentette, hogy az V. kerületi önkormányzati, illetve a VIII. kerületi polgármesteri választáson nem indít saját jelöltet pénzhiány miatt, a XV. kerületet akkor nem említették. Most lapunk kérdésére a párt sajtóosztálya szűkszavúan annyit válaszolt: az országos elnökség még nem döntött, lesz-e jelöltjük az XV. kerületi időközin.

– Az LMP fontosnak tartja az időközi választásokat, amelyeken ellensúlyt tudunk képezni a Fidesszel szemben, a kiválasztási folyamat két budapesti kerületben, az ötödikben és a nyolcadikban, valamint Veszprémben gördülékenyen ment, bizalomteljes légkörben, és jó helyi jelölteket sikerült találni – szögezte le érdeklődésünkre Kanász-Nagy Máté. Az LMP országos titkára hozzátette viszont, hogy a XV. kerületi LMP szervezet még nem döntött arról, támogatnák-e Németh Angélát. – Ennek részint az az oka: semmilyen visszajelzést nem kaptunk Németh alpolgármester asszonytól arra a június 4-én neki is elküldött nyílt levélre, amelyben egy program alapú egyeztetésre hívták. Elég nehéz a támogatásról egyeztetni, ha az induló fél válaszra se méltatja azt a szervezetet, amellyel együttműködést szeretne – hangsúlyozta Kanász-Nagy. Az ellenzéki politikus bízik benne, hogy a többi párt a választási eredményeket – beleértve a sajátjukat is – helyén kezeli, és nem csak matematikai pótlékként tekint az LMP-re és szavazóira. – Hanem olyan pártként, amely szakítani szeretne azzal a politikai kultúrával, amely a XV. kerületben tapasztalható volt az elmúlt 28 évben – tette hozzá az LMP titkára.

Németh Angéla érdeklődésünkre elismerte, hogy megkapta a nyílt levelet, de ezt „finoman szólva is időhúzásnak” gondolja. – A kerületnek elfogadott költségvetése van 2018-ra, ráadásul van egy tíz évre szóló programunk, amelyet 2015-ben fogadtuk el. Innentől kezdve nagy meglepetésre tőlem nem számíthat senki, sem polgármester-jelöltként, sem győzelmem esetén polgármesterként – hangsúlyozta Németh. Az alpolgármester ezt az LMP kerületi képviselőinek is elmondta már, hozzátéve, hogy a vita és a beszélgetés elől sem ugrik el, de a párt által javasolt meghallgatásnak nem látja értelmét.

Független jelöltnek számít Győri Péter Két ügyben is Győri Péter, VIII. kerületi polgármester-jelöltnek adott igazat a Fővárosi Választási Bizottság. Ezzel a testület felülbírálta a Helyi Választási Bizottságot (HVB), amely a múlt héten elmarasztalta Győrit, mert a kampányban független jelöltként feltüntette támogató szervezetei logóját is. Győri álláspontja szerint nem egyik, vagy másik szervezet jelöltje, ezért a választási törvény előírásai szerint független jelöltnek számít, a választók is mint független polgármester jelöltre adhatják majd rá a szavazatukat. Ugyanakkor a felsorolt szervezetek, pártok egyöntetűen támogatják, s ezért – szerinte – jogszerű és tisztességes erről a választókat megfelelően tájékoztatni. Egy másik fellebbezésben is a civil-jelölt mellé állt a fellebbviteli fórum. A HVB korábban úgy döntött, nem jogsértő Győri plakátjainak lefújása és megrongálása, mivel azok nem váltak teljesen felismerhetetlenné – ezt is felülbírálta a Fővárosi Választási Bizottság.







Zoltai Ákos