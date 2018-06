Színházi kulisszatitkok

Ha színházról esik szó, a fókusz általában a színészekre, a rendezőre helyeződik. Sokkal ritkábban említik a díszletet, a jelmezeket alkotó művészeket, a világítástervezésről és hasonló háttérmunkálatokról pedig, noha azok szerves részei a végeredménynek, a színházba járók többsége szinte semmit sem tud. Milyen ékszereket viselnek a színészek a színpadon? Milyen anyagból készülnek a jelmezek, hogy betöltsék funkciójukat, egyszersmind bírják a néha extrém gyors átöltözéssel, hosszú és rendszeres használattal járó terhelést? Mi kell ahhoz, hogy ha felmegy a függöny, ne csupán festett lepedőket lássunk, de egy új, izgalmas, különleges térbe csöppenjünk?

Infó:

Kulisszatitkok – Színház kívül és belül

Pesti Vigadó

Turnai Tímea színháztörténész, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet főmuzeológusa és gyűjteményvezetője álmodta meg azt a nagyszabású, eddig – túlzás nélkül – soha nem látott volumenű kiállítás-együttes, amely a Vigadó épületében egy hónapon át enged betekintést a színházi kulisszák mögé.

EMBLEMATIKUS DARAB Török Réka – Erdély Design

Rendkívül széles spektrumon mutatkoznak be a kiállító művészek a tárlaton túl is: a szakmai napokon beletanulhatunk a díszletfestésbe, megismerhetjük a hagyományos és a modern babakészítési eljárásokat, sőt: július 17-én például mi magunk is királynői díszbe öltözhetünk. A pop up store-ban ugyanis, amellett, hogy hazai iparművészek portékáit vásárolhatjuk meg, színpadi fejdíszeket, koronákat próbálhatunk fel.

Eddig talán nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget egy-egy furcsa szabásvonalnak, textilnek, díszletelemnek – a kiállítás megtekintése után azonban bizonyosan sokkal behatóbban figyeljük majd ilyen szempontból is mindazt, ami a színpadon látható.

Szakmai napok, programok:

Június30., 17.00: Iparművészet a színpadon - Borsódy Eszter alkotói nap

Július 05., 17.00: Titkok a színpadi látvány készítéséről - Díszletfestészet és szakmai nap, alkotók bemutatkozása: Gyulai Nati, Király Fanni

Július 07., 17.00: Auróra FolkGlamour

Július 12., 17.00: Hogy készült? A japán népművészettől a kortárs baba művészetig - Alkotói nap Tóth-Vásárhelyi Rékával

Július 19., 17.00: Öltözz be! Legyél te is királynő!

Július 29., 17.00: Finisszázs: Találkozás az alkotókkal és a művészekkel

Csepelyi Adrienn