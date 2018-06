GKI: a kormánynak szüksége van az Unióra

A nyolc éve kormányzó Fidesz-KDNP újabb kétharmados többsége magában hordja az egycentrumú magyar modell korábbinál is markánsabb kiépítésének lehetőségét olvasható a GKI Zrt. most megjelent, idei második rövid távú elemzésében. Az új kormány a sokféle – egyébként valós szakmai és politikai indokolást nem tartalmazó - szervezeti-személyi változtatás ellenére nem mutat lényegi átalakulást. Érdemben nem változott a rendkívül centralizált, ugyanakkor kusza, lojalitás- és ellenőrzés-centrikus, nem pedig szakmai alapú államigazgatás. A GKI megítélése szerint a kormánynak nem célja az Európai Unió elhagyása – az hatalmas veszteségeket okozna és a lakossági felmérések szerint sem lenne népszerű -, de a lehetséges maximumig törekszik szuverenitása, valójában egy szűk politikai-gazdasági elit rövidtávú, főleg belpolitikai érdekeinek képviseletére. Az Unión belüli együttműködés elmélyítését akadályozni tudó pozícióját az erős európai közösségben nem érdekelt orosz, kínai és amerikai kapcsolatok során is értékként igyekeznek felmutatni.

A jövőt illetően úgy látják a GKI kutatói, hogy a világgazdasági folyamatok romlása, az Európai Unióval való viszony éleződése, az uniós támogatások 2020 után jelentős, akár 20-30 százalékos csökkenése, az államháztartási hiány mérséklésének a Brüsszel által is követelt szükségessége és a tartósan gyenge versenyképesség nagy kihívást jelent a politika fenntarthatóságával kapcsolatban. A vállalati és lakossági hitelfelvétel drasztikus ösztönzésének ötlete - a versenypiaci viszonyok megerősítése helyett - inkább új problémának, semmint megoldásnak látszik. A kormányfő által igényelt, tartósan 4 százalék feletti növekedés - a GKI megítélése szerint a beszűkülő uniós forrásokra adott voluntarista válasz. A gazdaságpolitika célrendszerében júniusban bekövetkezett változás – az erőltetett növekedéssel szemben az egyensúlyi viszonyok középpontba állítása – e kihívásokra adott részleges, de a magyar modell lényegét, s így növekedési képességét nem érintő válasznak tekinthető.