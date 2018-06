Nagy László: talán az utolsó szezonom következik

Nagy László júniusban a pályán kívül is sokat tett a hazai kézilabdasportért, hiszen a Telekom Veszprém játékosa a 2022-es magyar-szlovák Európa-bajnoki pályázat egyik nagykövete volt.

A válogatottságot korábban lemondó, ám a Szlovénia ellen győztesen megvívott világbajnoki selejtezőre Ilyés Ferenc társaságában visszatérő kézilabdázó készül a következő klubidényre, amely könnyen előfordulhat, hogy az utolsó szezonja lesz.

- Hogy érezte magát az Eb-pályázat nagyköveteként?

- Jól éreztem magam, örülök neki, hogy a kézilabdapályán kívül is nyertünk egy nagyon fontos meccset, azaz Szlovákiával közösen rendezhetjük a 2022-es Európa-bajnokságot. Számomra ez csak egy mini-szerepvállalás volt, továbbra is aktív kézilabdázó vagyok Veszprémben. Ameddig a pályán tudok segíteni, addig más jellegű munkát nem is szeretnék végezni, ezzel a hazai szövetség is tisztában van. Az, hogy Glasgow-ban (ahol a múlt héten odaítélték a rendezést – a szerk.) kint voltam, különleges alkalom volt.

- Noha a 2022-es torna még messze van, el tudja képzelni, hogy később szerepet vállaljon annak szervezésében?

- Nyilván az embernek sok minden megfordul a fejében, jelenleg viszont csak az biztos, hogy játékosként már valószínűleg nem leszek ott. Majd meglátjuk, hogy milyen minőségben számítanak rám a szövetségnél. Ha a szakmai tudásommal tudom segíteni a csapatot, azt örömmel teszem, ha nem, akkor szurkolóként, de mindenképpen jelen leszek az eseményen.

- Bár pályafutása során nem élhette át, milyen hazai közönség előtt szerepelni nagy világversenyen, mit gondol, mit jelenthet ez a majdani válogatott játékosainak?

- "Fájdalom" számomra, hogy a közel 20 éves pályafutásom alatt nem tudtam részt venni hazai rendezésű tornán a válogatottal, de ezen már túl vagyok. Ennél nagyobb öröm, hogy a jövő nemzedékének megadatik, hogy itthon bizonyítsanak majd. A hangulat biztosan feldobja majd őket.

- Ha nem is Magyarország rendezi, jövő januárban lesz a világbajnokság, amellyel kapcsolatban mindenki arra kíváncsi, hogy a kijutáshoz hozzájáruló Nagy Lászlóval vagy nélküle utazik-e a csapat.

- A Szlovénia elleni sikeres vb-selejtező előtt és után is kaptam erre vonatkozó kérdéseket, szépen kifaroltam ezekből, most is ezt teszem. Viszont bárhonnan is közelítem meg ezt a témát, a végén mindig ott maradt a levegőben lógva egy de… Messze van még a torna, biztosan lesz néhány álmatlan éjszakám addig.

- A hétfői sorsolás után hogy látja a nemzeti csapat esélyeit?

- Habár egy világbajnokság esetében gyenge csapatokról már nem beszélhetünk, szerintem kedvezőnek mondható a csoportunk beosztása, lehetett volna erősebb is. A középdöntőben meglátjuk, hogy mi lesz, addig előbb egyébként is el kell jutni.

- Válogatott szempontból bravúrral ért véget az előző idény, klubjával, a Veszprémmel viszont több kudarc érte. Hogyan értékelné a legutóbbi szezont?

- Felemás évünk volt, inkább a negatív értelemben. Többen vártam magamtól és a csapattól is, ezzel szerintem mindenki így van. Csalódás volt, de innen szép felállni! Ha eddig mindig motiváltan kezdtem a szezont, akkor a következőhöz – amely talán az utolsó lesz – még motiváltabban állok hozzá. Tudjuk, hogy van hova fejlődnünk, de megvannak a céljaink, keményen fogunk dolgozni értük.

- Ha jól sejtem, a célok változatlanok Veszprémben.

- Magyar viszonylatban egyértelműen a bajnokság visszahódítása és a kupagyőzelem megtartása, a Bajnokok Ligájában pedig változatlanul a négyes döntőbe jutás lesz a célunk.

Tíz-tizenöt milliárdért rendeznénk Eb-t Kocsis Máté, az Magyar Kézilabda-szövetség elnöke kedden, sajtótájékoztatón köszönte meg mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult a 2022-es, magyar-szlovák pályázat sikeréhez, majd elmondta: a továbbiakban sürgős feladatot jelent az infrastruktúra jelentős fejlesztése. „Mielőbb el kell kezdeni Szegeden az új aréna építését, a veszprémi létesítmény bővítését, valamint a debreceni csarnok felújítását is. Ezen kívül felvetődött annak a gondolata, hogy Budapesten egy új aréna is felépüljön, ezért a következő hetekben felvesszük a kapcsolatot a magyar kormánnyal. Pozitív elbírálás esetén az ezzel kapcsolatos kormánydöntéseknek mielőbb meg kell születniük.” Az elnök szerint – bár ez csak becslés – 10-15 milliárd forintos beruházással járhat a kontinenstorna társrendezése.







Hatos Szabolcs