Hegyi Iván: A keselyű elszáll

Ha hiszik, ha nem, Peru válogatottja a világbajnokság előtt 2016 novemberében szenvedett vereséget utoljára: a brazil csapattól kapott ki 2-0-ra. Azóta a vb-ig tizenhat mérkőzést vívott, és tizenegyet megnyert. Majd Oroszországban kikapott a dán, majd a francia együttestől, egyaránt 1-0-ra. Az északi vetélytárstól főként azért, mert Cueva 0-0-nál kihagyta a 11-est.

Így aztán csak tegnap telt le a negyven szűk esztendő, amelynek során Peru nélkülözte a vb-sikert. Hetvennyolcban 4-1 volt Irán ellen, kedden 2-0 Dániával szemben. Hajdanán az Alianza Lima finom középpályás hármasa – Velasquez, Cueto és az extraklasszis Cubillas, aki hozzánk nőtt, mint Simon és Garfunkel feldolgozásában az El Condor Pasa (A keselyű elszáll) című perui népdal – vezényelte a parádét, s bár a trió az 1982-es vb-n is szerepelt, játékán már meglátszott, hogy tagjai szétszéledtek Kolumbiába, valamint Floridába.

Hetvennyolc, nyolcvankettő... Az oly régen volt, hogy még a magyarok is labdába rúgtak a vb-n, sőt az utóbbi alkalommal tízet vágtak be Morának, a „Bolondnak” becézett salvadori kapusnak. Azokra az időkre Gareca, a peruiak jelenlegi szakvezetője is szívesen emlékszik, hiszen a nyolcvanas évek elején együtt játszott Brindisivel és Maradonával a Boca Juniorsban. Az argentin szövetség, ha őt nem is, mindkét társát beválasztotta az ország örök tizenegyébe, amely így fest: Fillol – Zanetti, Perfumo, Passarella, Tarantini – Brindisi, Redondo, Maradona – Messi, Batistuta, Kempes.

Nem tudom, a mostaniak közül hányan kapnak helyet Peru valaha volt legjobbjai között – a keresztcsíkosok örök góllistáját vezető, kedden is beköszönő Paulo Guerrero aligha marad ki –, az viszont biztos: a stílusosan futballozó csapat hiányzik majd a vb további szakaszában.

Ez nem csupán tény.

Érzés is.

Hegyi Iván