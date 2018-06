Kósa elveszett hitele

Nem igazolják a cégadatok Kósa Lajos állítását, amely szerint azért kerülhetett töredékáron a felesége tulajdonába egy nagy értékű kft., mert a vállalkozás súlyosan eladósodott volt. A jól jövedelmező, évi 91 milliós nyereséget hozó cég nemrég nyilvánosságra került részletes gazdasági adataiban ugyanis nyoma sincs komolyabb hitelnek, kölcsönfelvételnek vagy törlesztésnek.

Mint emlékezetes, Hadházy Ákos, korábbi LMP-s képviselő szúrta ki tavaly, hogy Kósa barátja, beosztottja, a munkaerőpiaci lobbista, Fiák István ügyvéd 2014-ben létrehozott majd több mint száz millió forinttal feltőkésített egy céget, a Tócó-Pece Kft.-t, majd 2017. márciusában eladta azt a fideszes politikus feleségének. Azt már lapunk derítette ki: az eladás előtt 139 milliós eszközállományú vállalkozás 6 millióért cserélt gazdát. Kósa – a cégátvétel előtt, majd azután is – olyan törvényjavaslatokat nyújtott be, ami Fiák üzleti körének az érdekét is szolgálta.

Az alacsony vételárat a volt miniszter lapunknak azzal magyarázta, hogy a cég eladásakor annyi volt a vállalkozás hitele, mint az eszközállománya. Az más kérdés, hogy piaci szakértők életszerűtlennek tartották, hogy egy éveken át nullás árbevételű, gazdasági tevékenység nélküli, papíron veszteséges cégnek bárki is százmilliós hitelt adott volna. A kétségek ellenére Kósa nem volt hajlandó további részleteket közölni az állítólagos adósságokról, mondván családtagjai nem közszereplők. A cégbíróságon idén nyárig csak a Tócó-Pece eladás előtti, 2016 végi gazdasági adatai voltak ismertek. A napokban kikerültek azonban a részletes, 2017-es gazdasági adatok is, amelyekből kiderül: cég eladása előtti, 24 milliós kötelezettségállománya a múlt év végére 15 millióra apadt. Azaz míg Kósa 140 milliós hitelre utalt, a cégadatokban most legfeljebb 15-24 milliós adósságnak van nyoma.

A friss cégadatok ismeretében újra megkerestük Kósa Lajost, és kérjük adjon magyarázatot. Ezt nem tette meg, csak a már sokszor elhangozottakat ismételte meg: "Nem közszereplő magánemberek magánügyleteivel kapcsolatban eddig sem tudtam, és ezután sem fogok tudni felvilágosítást adni."

MTI Fotó / Bruzák Noémi

A nem létező óriáshitelre elvileg még magyarázat lehetne az: az üzleti év közben adott valaki kölcsön a cégnek, amit aztán a tulajdonosok még 2017-ben vissza is fizettek. Ez azonban már a volt miniszter első magyarázatánál is valószínűtlenebb. Egyfelől a Kósa család az ismert, legális keresetéből nem lehet megmagyarázni, hogy miből tudtak volna egy legalább 100 milliós hitelt néhány hónap alatt visszafizetni. Ráadásul mint arról már korábban írtunk, a 6 millió forintért vett cég Kósáék kezében valóságos aranytojást tojó tyúkká változott: a korábban nullás árbevételű, éveken át veszteséges vállalkozás hirtelen termőre fordult, egy év alatt 91,5 milliós profitot ért el, annak viszont egyáltalán nincs nyoma, hogy ezt az összeget hiteltörlesztésre fordították volna.

A legújabb cégbírósági adatokból az is kiderül, hogy finoman szólva jól jövedelmező vállalkozás Kósáéké: a papíron „tanácsadó” cég 2017-ben ugyanis 164 milliós árbevételre tett szert. Vagyis a bevétel több mint fele jelentkezett tiszta nyereségként, ami az üzleti világban inkább csak vágyálom.

A hatóságok sem segítik elő az ügyben a tisztánlátást: a Fővárosi Főügyészség még tavasszal elutasította Hadházy hivatali vesztegetés gyanújával beadott feljelentését. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága sem találta úgy, hogy a mélyen áron aluli cégvásárlásnál költségvetési csalás történt volna, igaz az elutasító határozatból legalább kiderült, hogy a cég 20 millió forintnyi magyar és 40 milliónyi külföldi ingatlanvagyonnal rendelkezik. Ugyanakkor minden mégsem mehetett teljesen simán a cég körül: azt korábban az RTL Klub tudta meg, hogy a NAV szerint a Tócó-Pece eladása kapcsán felmerült a számvitel rendje megsértésének gyanúja, így még márciusban feljelentést tettek a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága felé.

Batka Zoltán