Közigazgatási létszámstop

Azonnali létszámstopot rendelt el a kormány a közigazgatás több szintjén. A miniszterelnök aláírásával megjelent kormányhatározat szerint június 20. után nem lehet új munkaviszonyt létesíteni egyetlen kormányhivatali jogállású szervnél, központi hivatalnál sem. A minisztereknek listát kell készíteniük a hozzájuk tartozó szervek dolgozóinak létszámáról és az üres álláshelyekről is. A június 19-én érvényes adatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Bíró Marcell gyűjti össze. A létszámstopot határozatlan időre hirdették meg.

Kormányzati körökben sem sikerült egyértelmű magyarázatot találnunk a lépésre. Többen a kormányváltást követő megszokott helyezkedések korlátozását látják a létszámstop elrendelésében. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete azért nem találja a lépés értelmét, mert a közigazgatásban már most 10 százalékos a létszámhiány. A nyugdíjba vonulások, költözések miatti távozások ráadásul több hivatalban is azt eredményezhetik, hogy a munkatársak köre a kritikus határ alá csökken, s már az ügyfelek kiszolgálása is veszélybe kerül.

A szakszervezet vezetője, Boros Péterné abban reménykedik: a lépés átmeneti és a közszféra eddigi béremeléseiből kimaradt 161 ezer dolgozó helyzetének pontos felmérését segíti, fizetésük emelését készítik elő a kormány.

Gulyás Erika