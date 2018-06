Tizenhét tagállam perli Trumpékat a családok szétszakítása miatt

Az Egyesült Államok 17 szövetségi állama pert indított a Trump-kormány ellen, mert szerintük a gyakorlat ellentétes az alkotmánnyal.

Az MTI összefoglalója szerint Kalifornia, Washington és New York államok demokrata párti főállamügyészei nyújtották be a keresetet az északnyugati Seattle szövetségi bíróságán, követelve a családok szétszakításának leállítását. Csatlakozott hozzájuk Minnesota, Iowa, Illinois, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Észak-Karolina, Új-Mexikó, Oregon és a főváros, Washington DC.

A perkérelemben az államügyészek „kegyetlennek és törvényellenesnek” minősítik a határra érkező illegális migránsok családjainak szétszakítását, vagyis a gyermekek elválasztását őrizetbe vett szüleiktől. A beadvány – amellett, hogy kifogásolja a menedékkérők belépését elutasító politikát –, leszögezi, hogy a családok szétszakításának gyakorlata „ellentétes az alkotmánnyal”. A perkérelem megállapítja továbbá, hogy a Donald Trump által a múlt héten aláírt elnöki rendelet nem írja elő konkrétan a családok szétszakításának megszüntetését, és nem szól a már szétszakított családok újraegyesítésének körülményeiről sem. „Ez a politika és a kormányzat ezzel kapcsolatos viselkedése komoly és azonnali kárt okozott a szövetségi államoknak és lakóiknak” – fogalmaztak beadványukban a szövetségi államok képviselői. New Jersey főállamügyésze, Gurbir Grewal külön közleményben hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint a gyermekek elválasztása szüleiktől „egyszerűen kegyetlen”. „Úgy tűnik, hogy a kormányzat minden egyes nap újabb, egymásnak ellentmondó döntést hoz, és új, egymásnak ellentmondó indoklásokat hoz fel” – fogalmazott Grewal a közleményben.

Külön közleményt adott ki New York főállamügyésze, Barbara Underwood is, aki azt hangsúlyozta, hogy a New York városában őrzött migráns gyermekeket depresszióval kell kezelni, sokan közülük öngyilkosság gondolatát forgatják a fejükben.

Kedden délután az egészségügyi tárcán belül a menekültek szétosztásával foglalkozó hivatal (ORR) sajtókonferencián jelentette be, hogy jelenleg 2047 migráns gyermekről gondoskodnak. Azt is közölték: a hivatal menedéktáboraiban az Egyesült Államokban összesen 11 ezer 800 gyermekre vigyáznak, elsöprő többségük kiskorú, aki szülei, vagy felnőttek felügyelete nélkül, egyedül érkezett a határra. Scott Lloyd, az ORR igazgatója újságírói kérdésre sem kívánta elmondani, hogy menedéktáboraikban fogadnak-e még családjaiktól elszakított gyerekeket.