Ismét bozóttüzek tombolnak Kaliforniában

Kalifornia északi vidékein, San Francisco környékén eddig mintegy 1500 családot kényszerítettek otthonaik elhagyására a hétvége óta megállíthatatlan bozóttüzek.

A katasztrófa-elhárítási hivatal szakemberei szerint a gyorsan terjedő lángokat a szárazság és a szokatlanul nagy forróság szította fel. Egyszerre több helyen pusztítanak, és a helyi tűzoltók – elsősorban a felszerelésük elégtelensége miatt – eddig nem tudtak gátat vetni terjedésüknek.

Jerry Brown kaliforniai kormányzó még hétfőn rendkívüli állapotot hirdetett az egyik megyében, ez pedig lehetővé teszi a helyi hatóságoknak, hogy több állami erőforráshoz jussanak a természeti katasztrófa elhárításához.

Kaliforniában 2015 óta szinte minden esztendőben bozóttüzek pusztítanak. 2015-ben kétezer ház lett a lángok martaléka és a katasztrófa négy ember életét követelte. 2016-ban szándékos gyújtogatás nyomán égett a táj, tavaly pedig Észak-Kalifornia csaknem teljes szőlővidéke tűzben pusztult el.

Jelenleg három északi megyében több mint kétszáz tűzoltó küzd a lángokkal.

Firefighters are struggling to maintain the Pawnee Fire tearing through Northern California.



The fire, which has charred more than 11 thousand acres, is still only five percent contained



Mark Strassmann is on the scene pic.twitter.com/kbiYoKFXq5