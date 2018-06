Egy kakadu fedte fel az első kereskedelmi kapcsolatot Ausztráliával

Az egykoron II. Frigyes német-római császár (1194-1250) tulajdonában lévő De Arte Venandi cum Avibus (A madarakkal való vadászat művészete) című könyvben bukkantak rá ausztrál és finn kutatók a fehér színű kakaduról készült négy rajzra. A könyv illusztrációi 1241-1248 között készülhettek, mintegy 250 évvel korábban, mint az eddig legrégebbinek vélt, európai ábrázolás a sárgabóbitás kakaduról. A szöveg illusztrációjaként lerajzolt madarat a kötet szerint az ajjúbida egyiptomi dinasztia negyedik uralkodója ajándékozta II. Frigyesnek.

„A tény, hogy a 13. században kakadu érkezett Szicíliába, azt mutatja, hogy a kereskedők rendszeresen utaztak Ausztrália északi részére, Pápua Új-Guineába és az Indonézia körüli szigetvilágba” – magyarázta Heather Dalton, a Melbourne-i Egyetem kutatója, aki finn tudósokkal együtt tanulmányozta a latin nyelvű könyvet.

A kötetben több mint 900 olyan madárról és állatról készítettek rajzot, amely a német-római császár palotáiban élt. A tudósok tudatában voltak annak, hogy az egyiptomi uralkodó fehér papagájt ajándékozott II. Frigyesnek, de nem tudták, hogy erről a madárról maradt fenn illusztráció - tette hozzá Dalton.

Az ausztrál kutató szerint a kakadut eredeti élőhelyéről Kairó érintésével vitték Szicíliába, az út több éven át tartott. A tudósok szerint a madár vagy egy nőstény triton kakadu, esetleg a sárgabóbitás kakadu vagy az aranyos arcú kakadu három alfajának egyike lehetett, ami azt jelenti, hogy a madár mindenképpen Ausztrália északi térségéből, Pápua Új-Guineából vagy Indonéziából származott.

Az eddig legrégebbi európai kakaduábrázolást Andrea Mantegna olasz festőnek tulajdonították, aki egy 1496-ban készült munkáján ábrázolta a madarat.

On the margins of a 13th-century manuscript written by Holy Roman Emperor Frederick II, are more than 900 illustrations of birds and falconers. Among the usual hawks, herons, and sparrows familiar to European readers are four sketches of a bird from further afield - an Australasian cockatoo.