Négy napja keresnek egy thai focicsapatot egy barlangban

Eltűnt egy thaiföldi barlangban egy 16 évesnél fiatalabb sportolókból álló focicsapat, edzőjükkel együtt. Négy napja hiába keresik őket a hatóságok - csütörtökön egy új járat fúrásával folytatják a mentést.

A thaiföldi Tham Luang barlangba szombaton sétált be a 11 és 16 év közti fiatal focistákból álló csapat, 25 éves edzőjük vezetésével. Azóta csak a barlang szájánál hagyott biciklijeiket és néhány lábnyomukat látták.

A hatóságok önkéntes barlangászokkal és búvárokkal, illetve a haditengerészet 45 katonájának bevonásával keresik a fiúkat, eddig mindhiába. Legújabb ötletük, hogy egy lukat fúrnak a hegybe, hogy így könnyítsék a mentést - nyilatkozta Anupong Paochinda belügyminiszter a Reuters szerint. "Mindent megteszünk, hogy megtaláljuk a gyerekeket" - tette hozzá.

A problémát elsősorban az okozza, hogy az esős évszakban - mint ami most van - gyakran víz árasztja el a barlang száját. Ez történt most is. A mentés megkezdésekor több kisebb kiránduló csoportot megtaláltak a hatóságok a barlangban, de a focisták nem kerültek elő. Fogy a levegő, és a víz kiszivattyúzását a sár nehezíti, így vált szükségessé egy új járat fúrása.

Nem először jártak a barlangban - nyilatkozta a csapat vezetőedzője, Nopparat Kantawong, és állítólag ételt is vittek magukkal az útra. "Nem fogják elhagyni egymást" - hangsúlyozta ki Nopparat.