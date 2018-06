Ismét nekifuthatnak az előválasztásnak

Működő politikai eszköz lehet az előválasztás, de nem a nyilvánosság előtt, hanem füstös szobákban kellene megegyezni az együttműködés formájáról - mondta a Népszavának Pulai András, az MSZP fővárosi szervezete által megrendezett Az előválasztás mint lehetőség című konferencia egyik előadója. A Publicus Intézet stratégiai igazgatója kijelentését azzal indokolta, hogy a választók a politikában sem „a kolbászkészítés folyamatára kíváncsiak, hanem az ízletes végterméket várják”.

Úgy vélte, az előválasztás ott lehet megoldás, ahol „nincs aszimmetrikus helyzet a lehetséges indulók között”, azaz vagy kevésbé ismert az összes jelölt, vagy egyik ellenzéki induló sem rendelkezik sokkal nagyobb támogatottsággal a többieknél. - Ellenkező esetben csak az egyébként esélyes, beágyazott jelöltet gyengítené az előválasztási kampány – fogalmazott.

Pulai András szerint az előválasztásban eleve kódolva van, hogy az egymással egyébként együttműködni szándékozó pártok a köztük lévő különbözőségeket, esetleges politikai ellentéteket domborítják ki. Az ugyanakkor az előválasztások mellett szól, hogy az önkormányzati választásokon nagyobb a szerepe a helyi beágyazottságnak, mint a pártpolitikai eltéréseknek. A stratégiai igazgató szerint a választók elsősorban olyan megállapodást várnak el az ellenzéki pártoktól, amelyek révén esélyes kihívók állhatnak fel a Fidesszel szemben. Az pedig, hogy ezt a képletet, hogyan oldják meg az érintettek, másodlagos a számukra – tette hozzá.

Molnár Zsolt, a szervező MSZP budapesti elnöke szerint a konferencia tanulsága, hogy a Párbeszéd továbbra is teljes mellszélességgel kiáll az előválasztások mellett az önkormányzati választások előtt. A Demokratikus Koalíció és az MSZP is nyitott erre, de a tárgyalásos megoldást sem utasítják el, míg az LMP egyelőre „erősen tartózkodó” az együttműködéssel kapcsolatban. – Számunkra a legfontosabb, hogy a jövő évi önkormányzati választásokon legyen megállapodás az ellenzéki pártok között és helyben a legesélyesebb ellenzéki jelöltekkel próbáljuk megállítani a Fideszt. Hogyha ehhez az előválasztás a megfelelő eszköz, mi azt is elfogadhatónak tartjuk, ha a tárgyalások a pártok között, akkor azt – mondta lapunknak Molnár Zsolt. A politikus szerint ősszel megkezdődnek a szakpolitikai egyeztetések az ellenzéki pártok között (ebben az LMP is részt venne), ami az első lépés lehet egy együttműködés felé.

Kósa András