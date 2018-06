Egyben tartani a bajba került családot - Adatbázis az életminőség javításáért

Magyar programozók önkéntes fejlesztésbe kezdtek a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA) munkájának, illetve ügyfeleinek segítése érdekében: egy komplex és rendkívül innovatív adatkezelési szolgáltatást építenek fel. A fejlesztés eredménye, amellett, hogy első lépésben több száz, bajba jutott családon segít, a későbbiekben más szervezetek munkáját is támogathatja majd az ország egész területén.

Létezik Magyarországon egy széles társadalmi réteg, amelynek a lakhatási problémája miatt kilátástalan a jövője. Egyedülálló hajléktalan emberek és gyerekes családok egyaránt segítségre szorulnak: ideiglenes otthont, szociális munkát, lelki és jogi segítséget, valamint életvezetési tanácsadást kapnak azok, akik bajba kerültek. Ebből az átmeneti rendszerből azonban nagyon nehéz kijutni, több generáció is felnőhet benne.

Forrás: Facebook

„Mi vagyunk az utolsó olyan szint a gyermekjóléti ellátórendszerben, ahol még együtt lehet tartani a családot. Ha mi nem tudunk segíteni, akkor nagyon valószínű, hogy egy ilyen nehéz helyzetbe került család szétesik, vagy tartósan benne ragad az ellátórendszerben” – mondja Kelemen Gábor, a SZÉRA szakmai vezetője.

Az általuk működtetett átmeneti otthonokba bekerülni és támogatást kapni azonban nem magától értetődő, hiszen az a tendencia, hogy egy megüresedett intézményi férőhelyre 4-5 család is jelentkezik. Az üres férőhelyekről eddig azonban nem készült naprakész nyilvántartás.

Forrás: Facebook

Elavult nyilvántartó rendszer, papíralapú, lassú munkavégzés jellemezte eddig az Alapítvány munkáját, egészen mostanáig. A Green Fox Academy ugyanis vállalta, hogy pro bono létrehoznak a SZÉRA számára egy olyan, felhő alapú adatbázist, amely a rászoruló egyének, családok számára hatékonnyá teszi a nyilvántartási rendszerbe, illetve az intézményeikbe való bekerülést, sőt, az új szoftver akár az utánkövetés folyamatát is monitorozni tudja majd, mindezt úgy, hogy más intézmények munkájával is kompatibilis lesz. „A segítő szakmában a lelki megterhelés és az eszköztelenség érzése miatt sokszor nagyfokú a kilátástalanság. Ha egy ilyen projektet a Green Fox támogató együttműködésével meg tudunk valósítani, az sokféle módon lehet inspiráló. Ugyanis ilyenkor kiderülhet például, hogy nem feltétlenül áthidalhatatlan probléma a forráshiány és, hogy vannak más szervezetek, cégek is, akik velünk hasonló módon felelősséget vállalnak a társadalmi problémák kezeléséért. Érzem, hogy a szervezetünkön belül is óriási motiváló erővel bír, hogy ez a program el tudott indulni" - nyilatkozta Kelemen Gábor.