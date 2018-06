Ilyen még nem volt! Kiesett a címvédő Németország

Nem jutott be a nyolcaddöntőbe a címvédő német válogatott az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, mivel 2-0-ra kikapott a dél-koreai csapattól Kazanyban, míg az F csoport másik mérkőzésén a svédek simán, 3-0-ra verték a mexikóiakat.

Így az északiak és a közép-amerikaiak folytathatják szereplésüket a vb-n. A németek korábban még soha nem estek ki a csoportszakaszban.

Eredmény:

F csoport, 3. forduló:

Koreai Köztársaság-Németország 2-0 (0-0)



Kazany, 51 800 néző, v.: Mark Geiger (amerikai)

gólszerzők: Kim (93.), Szon (95.)

sárga lap: Dzsung (9.), Li D. Sz. (23.), Mun (48.), Szon (65.)



Koreai Köztársaság:



Cso Hjun Vo - Li Jong, Jun Joung Szun, Kim Joung Kvon, Honk Csul - Li Dzse Szung, Dzsung Vo Joung, Dzsang Hjun Szo (Dzsu Sze Dzsong, 69.), Mun Szon Min - Go Dzsa Csol (Hvang He Csan, 56., Ko Dzso Han, 79.), Szon Hung Min

Németország:



Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Süle, Jonas Hector (Julian Brandt, 78.) - Sami Khedira (Mario Gomez, 58.), Toni Kroos - Leon Goretzka (Thomas Müller, 63), Mesut Özil, Marco Reus - Timo Werner

II. félidő:



93. perc: Egy szöglet után Kim közelről a német kapuba lőtt, előbb les miatt nem adta meg a játékvezető, de aztán videózást követően mégis középkezdést mutatott (1-0).

96. perc: Manuel Neuer is felment a német támadáshoz, de a dél-koreaiak megszerezték a labdát, előrevágták, a saját térfeléről indult Szon utolérte, és közelről bepasszolta (2-0).

Az első percekben nem rohanta le ellenfelét a német csapat, de utána nagy mezőnyfölényt alakított ki és többször eljutott a rivális tizenhatosáig. A folytatásban a védekezésre és ellentámadásokra berendezkedő dél-koreaiak is magukra találtak, adódott helyzet előttük is. A 19. percben Dzsung szabadrúgásánál Neuer kiejtette a kezéből a labdát, de gyorsan javított, elütötte a berobbanó Szon elől. A félidő második felében is gyakorlatilag végig a németeknél volt a labda, de a dél-koreaiak szervezetten védekeztek, többször belevetődtek lövésekbe, illetve a német befejezésekből hiányzott a határozottság.

A szünet után előbb Goretzka, majd Werner hagyott ki nagy helyzetet, miközben a csoport másik mérkőzésén a svédek megszerezték a vezetést a mexikóiak ellen. Az ekkor már kiesésre álló németek egyre elkeseredettebben támadtak, küzdöttek, de görcsösen játszottak, többször pontatlanul passzoltak. Bár közben a svédek növelték előnyüket, ettől a németek helyzete nem változott, egyetlen, győzelmet jelentő góllal meglett volna számukra a továbbjutás. De sehogy se jött össze, sorra maradtak ki a helyzetek. A németek lelkiállapotát jól érzékeltette, hogy a hajrában Hummels az ötösön nem volt képes százszázalékos helyzetben a kapuba fejelni, csak vállal találta el a labdát.

Aztán a ráadásban vezetést szereztek a dél-koreaiak, majd Neuer próbált segíteni az elől lévőknek, de ebből még egy gólt kaptak.

A németek nyerő csapata a világbajnokságon nem állt össze a 23-as keretből a három csoportmérkőzésen húszan kaptak játéklehetőséget, csak a két cserekapus, ter Stégen és Trapp, valamint Ginter nem lépett még pályára.