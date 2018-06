Heimer György: Rímbe faragott digitális szakmák

„Tűzoltó leszel, s katona! Vadakat terelő juhász!” – ígérte annak idején József Attila Altató című versében. Manapság a szép, új digitális világ egyre-másra újabb szakmakultúrákat hoz létre.

Olyanokat, amelyek nem is oly rég még a fantázia birodalmába tartoztak. Már nem számít a távolság. Az internet jóvoltából bárhol, bármikor képernyőre varázsolható a mindenség, ügyintézünk, bankolunk a zsebre vágható mindentudó, okos telefonnal, maholnap volánforgatás nélküli, önvezető autóba ülünk. Ám e jószágok mögött is ember áll: a mérnök ezúttal is konstruál, a programozó szoftvert ír, mások programkóddá fordítják, majd megint mások tesztelik, szervezik, értékesítik azt – megannyi messze nem ismert, elitnek ígérkező, új, izgalmas foglalkozás. Mindehhez Varró Dániel költő kínál kedvcsinálót, rímbe faragva – gyerekeknek és a pályaorientáción felelősen gondolkodó szülőknek.

A 12 gyermekvers (Szoftverfejlesztő, Szoftvertesztelő, Autós Field Teszter, UX Designer, Account Menedzser, Projektmenedzser, System Architect, Rendszergazda, Robotikai Mérnök, Etikus Hacker, Machine Learning Szakértő, Adattudós) Baranyai András grafikus illusztrációival, kifestő könyv formájában szabadon letölthető innen, az NNG szoftvercég oldaláról. Itt egy kis ízelítőt adunk a Varró digitáliából.

Etikus hacker Jól van dolga az etikus hackernek, laptopjáról rendszereket hackel meg, mert a laptop hálózatra van kötve, van kötve, de van kötve, ott oson egy hátsó ajtón beszökve. Rossz hackernek fekete a kalapja, a jelszót a tűzfal mögül kilopja. De énnekem hófehér a kalapom, kalapom, de kalapom, kiderítem, hol a rés a falakon. Felhasználó, ne ítéljél ezért el! Engem ebben nemes szándék vezérel. Azt tesztelem, más bejutni hogyan tud, hogyan tud, de hogyan tud, mint egy derék virtuális Robin Hood. Édesanyám, ki etikus, ha én nem? Ki a rablóból lett hekus, ha én nem? A rendszerbe tiszta szívvel török be, török be, de török be, a réseket betömetem örökre! Keretes2: Szoftverfejlesztő Tudom én már, mit csinálok: szoftverfejlesztőnek állok. Lesz majd három monitorom, a székemet odatolom, búcsút intek minden nyűgnek, nyomkodom a billentyűket. Mozi, színház? Másnak hagyom, nekem mindig van programom. Kódot írok, mint a kémek, számítógépül beszélek. Kitalálsz egy jó kis tervet, elmondom a kompjúternek. Így fejlesztek szoftvert, sokat, telefonra játékokat, GPS-t a kocsitokba (belefér egy kicsi tokba), szimulálhatsz helikoptert, hogyha írok neki szoftvert, határt csak a képzelet szab! És egész nap gépezek csak. Keretes3: Autós Field Teszter Ki field teszter akar lenni, sok helyre kell annak menni. Külföldre kell eljárnia beülve egy Ferrariba. Nekivág ő a világnak, a világban navigálgat, ma Tokió, holnap máris Amerika, London, Párizs! Laptopjával léve résen ott ül az anyósülésen, teszteli a fejegységet (ebben mutat tehetséget): hogy szuperál Sanghajban? Nincs baj vele, vagy baj van? Amit mond egy alagútban, úgy van-e, vagy nem is úgy van? Ezt figyeli, kamerázza az autóban, ami rázza. S hazatér ő a világból, ha bevált a navigátor.







Heimer György