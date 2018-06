Matolcsyt vallatnák a forintgyengülésről

Július 4-ére várják a parlament költségvetési bizottsága elé Matolcsy György jegybankelnököt – derül ki a bizottság honlapjára feltöltött dokumentumból, amit az mfor.hu vett észre.

A Magyar Nemzeti Bank vezetőjétől tájékoztatást várnak a forintgyengülés költségvetési politikára gyakorolt hatásáról és az MNB ezzel kapcsolatos terveiről.

„A törvényjavaslatban olvasható, hogy a kormány 311 forintos árfolyammal tervez az euróval szemben, azonban napok óta 324-325 forinton jegyzik az eurót. Fontosnak vélem, hogy a költségvetési bizottság e témakör vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank véleményét is megismerje” – olvasható a költségvetési bizottság elnöke, Varju László (DK) által jegyzett dokumentumban. Matolcsyt arra kérte, hogy amennyiben nem tud személyesen részt venni az ülésen, helyettes jelenlétéről gondoskodjon.

Mint megírtuk, a forint árfolyama csütörtök reggel is történelmi mélypontja közelében stagnált a nemzetközi devizakereskedelemben, az eurót reggel nyolc órakor 327,71 forinton jegyezték a szerda esti 327,85 forint után. Szerdán az euró jegyzése 328 forint felett is járt, ahol a forint történelmi mélypontot állított be.