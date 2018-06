Trump kampányfőnöke 10 millió dollárt kapott Putyin emberétől

10 millió dollárt kapott Donald Trump kampányfőnöke, Paul Manafort kölcsönként a Vlagyimir Putyinhoz közel álló oligarchától, Oleg Gyeripaszkától - derítette ki a 2016-os amerikai elnökválasztás orosz befolyásoltságát vizsgáló különleges ügyészség.

Az FBI ügynökeit Manafort egy cégének adóügyei vezették nyomra - írja a Reuters. Ezt követően az orosz befolyásolást kivizsgáló hatóságok házkutatási engedélyt szereztek, és szerdán bizonyosságot nyert: a Trump felemelkedését szervező férfi 10 millió dollárt, azaz nagyjából 2,8 milliárd forintnyi összeget kapott kölcsönként a Kremlbe bejáratos iparmágnástól, Oleg Gyeripaszkától.

Gyanúba keveredett még egy Konstantin Kilimnik nevű politikai szereplő is, aki közvetítőként működött Manafort és Gyeripaszka között. Őt a nyomozást vezető Robert Mueller ügyészei azzal vádolják, orosz kémügynökségekkel áll kapcsolatban.

Az orosz oligarcha és Manafort kapcsolata már korábban is ismert volt: a későbbi kampányfőnök 2006-tól évi 10 millió dolláros szerződés keretében dolgozott ki Gyeripaszka számára stratégiai tervet, melynek részét képezte például a sajtó befolyásolására tett javaslat is az Egyesült Államokban, Európában és egyes volt szovjet tagköztársaságokban. A tervet ezekkel a szavakkal mutatta be megrendelőjének: „ez nagymértékben erősíti majd Putyint, hogy mind belpolitikai, mind külpolitikai tekintetben újra fókuszálja politikáját”. Manafort az amerikai elnökválasztás alatt is többször ajánlott eligazítást Gyeripaszkának. Nemrég egy Gyeripaszka luxusjachtháján készült, kiszivárgott felvételből az derült ki, még 2016-ban, az amerikai elnökválasztások alatt is exkluzív információkkal látta el Manafort az oligarchát.

Az Egyesült Államok elnökének első kampányfőnöke gyanús ügyei miatt jelenleg is börtönben van. Azon túl, hogy igencsak úgy tűnik, Putyin érdekeinek érvényesítésén dolgozott, vádat emeltek ellene pénzmosás, banki csalás, adócsalás miatt, és az igazságszolgáltatás akadályozásáért is. Manafort mindent tagad.

Washington szankciókkal sújtott áprilisban orosz vállalatokat, kormányzati tisztségviselőket és oligarchákat a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt "káros" beavatkozás miatt - Gyeripaszka is az érintettek között van.