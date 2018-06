A forint mélyponton, Varga Mihály a pálinkagálán

Most, hogy a forint árfolyama soha nem látott mélységekbe zuhant (egy euróért már több mint 328 forintot kell fizetni), Varga Mihály pénzügyminiszter a Parlament felsőházi termében a Pálinka Nemzeti Tanács által tartott, hagyományosan órákig zajló Pálinka Országkóstoló Díjátadó gála fényét emeli jelenlétével.

Figyeltük: nem néz okostelefont, nem mobilozik, nincsenek előtte papírok, csak tapsol az - amúgy valóban megérdemelten - díjazott hazai pálinkakészítőknek. Sőt: a Brill pálinkafőzde Jázmin szőlő pálinkájának szóló, Magyarország legjobb pálinkája díjat maga a pénzügyminiszter adta át. Figyelemre méltó önuralommal.

Az eseményről távoztában ugyan személyesen is megérdeklődtük Varga Mihálytól, hogy élte meg e pillanatokat, ám érdemben nem kívánt nyilatkozni. Annak kapcsán, hogy ezzel egy időben a parlament alsóházi termében épp a jövő évi költségvetés vitája zajlott, arra utalt, hogy mindenki teszi a dolgát. Mindazonáltal a hazai pálinkafőzés aktuális problémáiról se kívánt véleményt formálni. Igaz, tárcája épp most készül kivetni e termékkörre is a csipszadót.

M. I.