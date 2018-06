Fekete ruhában állnak ki a feljelentett igazgató mellett

Botrányos vezetőváltás jöhet Budapest egyik legnagyobb szakközépiskolájában. A Bánki Donát Szakközépiskola tantestületének 96 százaléka támogatta az igazgatót, de a fenntartó most vizsgálatot indított, állítólag a kisebbségben maradt kollégák feljelentésére.

Fekete ruhában kísérik el pénteken reggel nyolckor a kollégái Kovács Leventét, a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóját a intézményfenntartó, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Váci úti épületéhez – ahol az intézményvezetőt várhatóan azonnali hatállyal felmentik majd tisztségéből. Legalábbis ettől tartanak a szakközépiskola tanárai, akik tavaly 96 százalékos többséggel választották meg igazgatónak Kovács Leventét.

Ő egyébként már két éve van a Bánki élén, elődjét akkor a tantestület 70 százalékos többséggel utasította el. Mint egy dolgozó a Népszavának elmondta, a német tanári végzettségű igazgatónő teljesen inkompetensnek bizonyult a műszaki szakközépiskola vezetésére, emiatt hamar feszültté vált a helyzet közte és a tantestület nagy része között, és szakmailag sem voltak vele elégedettek.

A mérnök végzettségű Kovács Leventét először egy évre, megbízással helyezték az iskola élére ezek után, majd jött a tavalyi választás, ahol megszerezte a 96 százalékos támogatást. Azóta – a névtelenséget kérő tanár szerint – sokkal jobb, nyugodtabb légkörben dolgozhatnak és a főleg autóipari hiányszakmákban képzést biztosító iskolában a képzés színvonala is sokat javult. Ennek elismerése volt valószínűleg az is, hogy az intézmény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kitüntetését is elnyerte és intézményes kapcsolatra lépett a Kölni Kereskedelmi Kamarával. Kovács ráadásul birkózó edzőként is dolgozik, és ebben a minőségében egy sportprogramot is kidolgozott az intézmény tanulóinak – akik közül sokan hátrányos helyzetűek –, hogy a sport révén csökkentse a lemorzsolódást.

A szakképzési centrum azonban nemrég vizsgálatot indított a Bánkiban, adminisztrációs hiányosságokra hivatkozva, illetve arra, hogy állítólag rendszeresen az iskola tanműhelyében szerelik a tanárok vagy akár egyes diákok autóit is. Ezzel kapcsolatban annyit tudtunk meg, hogy adminisztrációs problémák valóban voltak vagy vannak, de ezt a nekünk nyilatkozó tanár annak tulajdonította, hogy az igazgatóváltáskor az előző intézményvezető gyakorlatilag semmilyen átadás-átvételre nem kerített sort, amiről akkor Kovács Levente jegyzőkönyvet is készített, és elküldte a képzési centrumnak. Vizsgálat tárgyát képezi az iskola vizsgáztatási gyakorlata is, de ezek informátorunk szerint megfelelően megszervezve, magas szinten folytak, mindent precízen adminisztráltak, a képzési centrum részéről ellenben nem volt jelen senki, így nem is rendelkezhetnek róla megfelelő ismeretekkel.

A tanműhelyben megszerelt tanári, hallgatói autókról annyit tudtunk meg, hogy ez bevett gyakorlat valóban, de már Kovács Levente érkezése előtt is így volt, a szakoktatók szerint egyszerűen egy lehetőség a tanulók gyakorlati ismereteinek fejlesztésére, ha minél több autótípussal találkozhatnak élesben”, de a tanárok, oktatók – alkalmanként egy-egy tanuló – autóit mindig megfelelően adminisztrálva, külön engedéllyel, a tanmenetnek megfelelően szerelték és vizsgálták, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, ha alkatrészre volt szükség, azt a jármű tulajdonosa saját maga vette meg.

A fentebb már idézett tanár szerint a „feljelentgetések” attól a néhány kollégától eredhetnek, akik az említett szavazáson a 4 százalékos kisebbséget alkották, és akik az előző intézményvezetőt támogatták inkább. „A képzési centrum vizsgálata éppen a vizsgaidőszakban zajlott. Délután háromig vizsgáztattunk, aztán gyűjtögettük össze a dokumentumokat, amiket tíz éves hatállyal visszamenően kértek be tőlünk, volt, hogy éjjel kettőig fénymásoltuk őket, hogy másnap reggel rendelkezésre álljanak” – mondta a nekünk nyilatkozó tanár, aki szerint a 70 fős tanári karból sokan azt fontolgatják, hogy felmondanak, ha Kovács Leventét leváltják. Úgy tudjuk, Kovács a szakképzést felügyelő Palkovics László innovációs miniszternek is levelet írt az ügyben, segítséget kérve.Kovács Leventét is kerestük az ügyben, de az igazgató azt mondta, nem nyilatkozhat.

Kósa András