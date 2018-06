Flamingószaporulat az Állatkertben

Idén különösen sok rózsás flamingó van a budapesti állatkertben. Az elmúlt hetekben két tucat fióka is kikelt a tojásokból.

A flamingók bár ismert madarak, sokan nem tudják, hat különböző fajuk is létezik. A budapesti állatkertben rózsás flamingók (Phoenicopterus roseus) élnek már több évtizede. Tavaly 17 fióka kelt ki és cseperedett fel, az elmúlt hetekben pedig már 25 flamingóbébi kapott azonosító chipet, de még további tojásokból is kelhet ki fióka, így az idei utódszám, tovább is növekedhet. Jelenleg 139 állat alkotja a budapesti rózsás flamingó kolóniát, ennek köszönhetően akár más parkoknak is tudnak küldeni madarakat – derül ki a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapjáról.

A flamingók homokból és iszapból építenek jellegzetes, tűzhányóra emlékeztető fészket: egy dombocskát, amelynek tetejére, a "kráterbe" teszik a tyúkénál kicsit nagyobb tojásaikat. A kotlási idő általában 28-31 nap, a kikelt flamingófiókák nemcsak kisebbek, hanem teljesen máshogy is néznek ki, mint a felnőttek. Az alig néhány napos, illetve egy-két hetes madarak testét ugyanis szürke, pihés tollazat borítja, lábaik viszonylag tömzsik, a felnőttekre jellemző, sajátosan görbült csőr ekkor még egyenes. Ez egyben azt is jelenti, hogy a fiókák az első pár hónapban nem képesek a vízben lebegő táplálék kiszűrésére, táplálékuk a felnőttek emésztőcsövének felső szakaszán termelődő speciális begytej.